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Donald Trump adquiere acciones de SpaceX tras su exitoso IPO

El presidente de EE. UU. Donald Trump adquirió hasta $50,000 en acciones de SpaceX dos semanas después de su exitosa salida a bolsa, cuando las acciones cotizaban en alrededor de $150.

25/08/2026 | 02:04Redacción Cadena 3

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Donald Trump compró acciones de SpaceX por un valor de hasta $50,000 el 23 de junio, según un informe de divulgación financiera publicado por Reuters. Esta compra se realizó dos semanas después del récord establecido por la oferta pública inicial (IPO) de la empresa de Elon Musk.

Si bien no se especificó el precio exacto pagado por Trump, las acciones habían caído desde sus picos de más de $200. En la fecha de la compra, las acciones de SpaceX se negociaban en el rango de $150. Al finalizar la jornada del lunes, los títulos cerraron a su precio de IPO de $135, lo que podría haber puesto la inversión del presidente en una situación desfavorable.

La relación entre Trump y Musk ha sido cercana, a pesar de un breve desencuentro el verano pasado, donde Musk acusó al presidente de retener archivos del Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein, dada la frecuencia con la que aparece su nombre en ellos. SpaceX ha estado acumulando una creciente cantidad de contratos gubernamentales y se ha beneficiado de la postura desreguladora de la administración Trump, según un análisis reciente del Wall Street Journal.

Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, comentó a Reuters que la cartera de acciones del presidente es gestionada por instituciones financieras de terceros y replica "índices reconocidos, como el Schwab 1000". SpaceX ha presionado para que se cambien las reglas de los índices populares, permitiendo una inclusión más rápida antes de su IPO, lo que implica que muchas personas probablemente poseen acciones de la empresa sin saberlo.

Lectura rápida

¿Qué hizo Donald Trump?
Compró acciones de SpaceX por hasta $50,000.

¿Cuándo realizó la compra?
El 23 de junio de 2026.

¿Cuál fue el precio de las acciones en el momento de la compra?
Se negociaban en el rango de $150.

¿Qué sucedió con las acciones después de la compra?
Cerraron a su precio de IPO de $135.

¿Cuál es la relación entre Trump y Musk?
Han tenido una relación cercana, a pesar de un desacuerdo el verano pasado.

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