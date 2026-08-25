Trump deporta a esposa de sargento del Ejército estadounidense a Honduras en medio de polémica

El lunes, Cristy Maryori Villafranca Trejo, esposa de un soldado estadounidense en servicio activo, fue deportada a su país natal, Honduras, según informaron familiares y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Villafranca Trejo se convierte en la séptima esposa o progenitora de un miembro de las fuerzas armadas de EE.UU. que ha sido deportada en el marco de las estrictas políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump. Según informes de The Associated Press, más de 50 familiares directos de efectivos militares han sido detenidos tras la reversión de las protecciones que antes existían para estas familias. En algunos casos, el DHS ha liberado a cónyuges de militares tras la presión mediática y legislativa.

Su esposo, el sargento Hedar Leonel Turcios Juárez, ha expresado las dificultades que enfrenta para cumplir con sus responsabilidades militares desde que Villafranca fue detenida el 11 de julio, cuando se encontraba fuera de un Walmart cercano a la base Fort Bliss en Texas. Desde su detención, ha tenido que cuidar de su hija de seis años solo, lo que ha impactado su capacidad para entrenar y cumplir con su deber militar. Turcios Juárez mencionó que incluso ha tenido que posponer una asignación en otra base debido a esta situación.

"No sé si podré continuar con esto", comentó Turcios Juárez a la AP sobre su carrera militar. "Tengo que hacer un plan para asegurarme de que aún pueda cumplir con mis responsabilidades militares, pero también cuidar de mi familia".

El DHS ha confirmado la deportación de Villafranca Trejo, afirmando que recibió el debido proceso. Sin embargo, su situación ha suscitado un debate sobre la política migratoria actual, que ha sido criticada por su falta de consideración hacia las familias de los militares.

Villafranca Trejo, quien llegó a EE.UU. en 2016 a los 18 años, fue deportada tras recibir una orden final de expulsión en 2017 por no presentarse a una audiencia, de la cual, según su esposo, nunca fue notificada. La pareja se casó en 2022 y, al intentar solicitar la tarjeta de residencia permanente, descubrieron que había una orden de deportación en su contra.

Turcios Juárez, originario de Honduras, se convirtió en ciudadano estadounidense en 2024 tras enlistarse en el Ejército dos años antes. La solicitud de Villafranca Trejo para reabrir su caso fue denegada en mayo pasado, y su apelación aún está pendiente ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Además, estaba esperando una decisión sobre su solicitud de permanencia temporal en EE.UU., un programa que permite a los familiares de militares solicitar una tarjeta de residencia.

"Estábamos siguiendo las reglas; hicimos todo lo que pudimos de nuestra parte para solucionar este problema", declaró Turcios Juárez.

Antes de la administración de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) permitía que los familiares de efectivos militares ajustaran su estatus legal, incluso si existía una orden de expulsión. Dan Gividen, exsubdirector jurídico del ICE entre 2016 y 2019, aseguró que en situaciones donde un militar está casado con alguien que podría obtener una tarjeta de residencia, no se debería proceder con la deportación.

La representante federal Veronica Escobar, quien representa a El Paso, ha abierto una investigación legislativa sobre el caso de Villafranca Trejo y la visitó en el centro de detención Camp East Montana en Texas. "Se me rompe el corazón por ella, sus hijos y el soldado, que debe sentirse tan traicionado por el país por el que se está sacrificando", declaró Escobar.

Turcios Juárez se siente perdido respecto a cómo cuidar de su hija sin la ayuda de su esposa y aún no ha encontrado la manera de explicarle la situación. A pesar de las dificultades, asegura que su deseo de seguir sirviendo a su país permanece intacto.

"Me encanta lo que hago, (y) quiero seguir haciéndolo", afirmó.