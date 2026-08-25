La guerra comercial de Trump con Canadá afecta elecciones clave en estados del Senado

FOTO: La guerra comercial de Trump con Canadá podría sacudir economías en estados claves para el Senado

PORTLAND, Maine, EE.UU. — La escalada de la guerra comercial entre Donald Trump y Canadá se vuelve más pronunciada a medida que se aproximan las elecciones de medio término. Este conflicto pone en riesgo los esfuerzos de los republicanos por abordar las inquietudes económicas de los votantes en un año crucial para el control del Senado de Estados Unidos, especialmente en estados limítrofes con el país vecino.

La tensión se intensificó tras el fracaso de las negociaciones durante el fin de semana, lo que llevó a Trump a incrementar los aranceles sobre importaciones canadienses por un total de 20.000 millones de dólares. Ante esto, Canadá se prepara para anunciar sus propios gravámenes, lo que podría traducirse en un aumento de precios y trastornos en las cadenas de suministro, afectando a ciudadanos que ya están descontentos con la gestión económica del presidente.

La senadora republicana Susan Collins, de Maine, quien se encuentra en la mira de los demócratas este año, advirtió que las decisiones de Trump podrían perjudicar tanto a empresas como a consumidores estadounidenses.

"Imponer nuevos aranceles a Canadá es un error", declaró Collins en un acto de campaña el lunes, resaltando productos de Maine como langostas y arándanos que se comercializan en Canadá.

Este problema también incrementa la presión sobre los republicanos en Michigan, Ohio y Alaska, donde Canadá representa un socio comercial significativo. Los demócratas parecen dispuestos a aprovechar esta situación mientras intentan recuperar la mayoría en el Senado, a pesar de que su propio partido tiene un historial de proteccionismo.

El candidato demócrata de Michigan, Abdul El-Sayed, criticó a Trump en redes sociales, afirmando que la guerra comercial es impulsada por "vanidad" y que su oponente republicano, Mike Rogers, es solo un "sello de goma" para estas políticas, dado que un tercio de las exportaciones de Michigan se dirigen a Canadá.

Marc Short, asesor principal del exvicepresidente Mike Pence, advirtió que esta situación es una trampa política para los republicanos. "Es complicado, porque no se quiere provocar la ira del presidente, pero al mismo tiempo, los votantes de estados agrícolas buscan representación en Washington", expresó.

Trump no ha mostrado intención de retractarse de sus decisiones. "Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años", escribió en su plataforma Truth Social, anunciando planes de aumentar aranceles sobre automóviles y autopartes canadienses. "¡NO NECESITAMOS A CANADÁ, ELLOS NOS NECESITAN A NOSOTROS!", agregó.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, minimizó la gravedad de la disputa, asegurando que no se anticipa un impacto significativo. Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance visitó Maine, donde enfatizó la importancia de una relación justa con Canadá.

Collins, sin embargo, ha optado por una campaña más independiente, enfrentándose al reto del demócrata Troy Jackson, quien ha criticado la falta de acción de Collins frente a las políticas de Trump. "Troy ha trabajado a lo largo de la frontera con Canadá, entiende la importancia de esta relación para la economía de Maine", comentó su portavoz.

Los republicanos enfrentan un desafío significativo para mantener el control del Senado. Trump ha sido un ferviente defensor de los aranceles, prometiendo que los impuestos más altos a las importaciones resultarían en beneficios inesperados para el Tesoro de Estados Unidos y en un impulso a la producción nacional. Sin embargo, la inflación y el costo de vida siguen siendo preocupaciones, incluso en estados con elecciones reñidas.

Maine, Ohio, Michigan y Alaska son ejemplos de estados con industrias como la pesca y la agricultura que dependen del comercio con Canadá. Iowa, aunque no limita con Canadá, exporta más bienes a este país que a cualquier otra nación.

El comité de acción política Majority Forward, vinculado a los demócratas del Senado, ya ha comenzado a emitir anuncios en televisión contra el senador republicano de Alaska, Dan Sullivan, relacionando los aranceles con el aumento de costos para los consumidores.

En Ohio, el exsenador Sherrod Brown busca desbancar al republicano Jon Husted. Brown, conocido por su postura proteccionista, se opone a los aranceles de Trump, argumentando que deben ser justos y no desiguales. Husted ha respaldado la agenda económica de la Casa Blanca, aunque ha firmado una carta pidiendo cautela en la renegociación de acuerdos comerciales.

"Hoy es un nuevo día, de verdad lo es", declaró Husted, refiriéndose a la política de "Estados Unidos primero". Brown, por su parte, ha centrado sus críticas en el apoyo de Husted a iniciativas controvertidas, dejando la cuestión de los aranceles sin abordar por ahora.

En conclusión, la guerra comercial de Trump con Canadá no solo plantea desafíos económicos inmediatos, sino que también tiene implicaciones significativas para el futuro político de los republicanos en estados clave a medida que se acercan las elecciones de medio término.