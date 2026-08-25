Indonesios se unen en oración para solicitar lluvias ante devastadores incendios forestales

PALEMBANG, Indonesia — Las autoridades de Sumatra Meridional, la provincia indonesia con la mayor cantidad de incendios forestales, adoptaron el martes prácticas espirituales para hacer frente a la crisis. En medio de un clima de sequía, grandes fuegos en las regiones central y occidental arrasaron extensas áreas de bosque y turberas, generando una densa neblina que cubrió varias ciudades de este país musulmán, el más poblado del mundo.

La oración se llevó a cabo mientras la provincia enfrenta una prolongada sequía que ha incrementado el riesgo de incendios en bosques y turberas. Los datos más recientes del Ministerio de Medio Ambiente indican que Sumatra Meridional reportó el mayor número de focos de incendio a nivel nacional, con 1.429, seguido de Kalimantan Occidental con 1.226 y Kalimantan Central con 811. Según el Ministerio de Silvicultura, solo en julio se quemaron casi 940 kilómetros cuadrados, incluyendo más de 20 kilómetros cuadrados en Sumatra Meridional.

Aproximadamente 3.000 residentes se congregaron en Palembang, la capital provincial, para participar en una oración islámica especial llamada "salat istisqa", que se realiza para solicitar lluvias. Los asistentes rezaron juntos en el patio de la oficina del gobernador, mientras el humo espeso dificultaba la visibilidad en carreteras y edificios, obligando a los conductores a usar luces encendidas durante el día.

"Hemos hecho todo lo posible y colaborado con todas las partes involucradas", expresó el gobernador Herman Deru antes de la oración. "Como personas de fe, también estamos rezando a Dios para que envíe lluvia y la vida pueda volver a la normalidad".

Además, el gobernador destacó que la oración serviría como complemento a las medidas en curso para combatir los incendios y mitigar la sequía, creando un momento de unidad para los ciudadanos ante los desafíos ambientales que enfrenta la provincia.

Los servicios de emergencia han estado luchando contra los incendios, que han sido alimentados por un fenómeno de El Niño cada vez más intenso y una estación seca prolongada. Este fenómeno ha provocado que el humo denso se desplace incluso hacia Malasia y Brunéi, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Indonesia ha intensificado las operaciones de modificación del clima, utilizando 30 aeronaves para inducir lluvias mediante la dispersión de partículas de sal en las nubes, además de contar con 22 helicópteros en Sumatra para lanzar agua sobre las áreas afectadas.

La policía ha arrestado a 72 personas sospechosas de iniciar algunos de los incendios, mientras que cuatro empresas están siendo investigadas por presuntamente utilizar el fuego para despejar terrenos de forma económica. Los agricultores y propietarios de plantaciones suelen prender fuego para despejar tierras para cultivo, lo que genera neblina peligrosa, interrumpiendo el transporte y amenazando la salud pública.

Los incendios son un problema recurrente en la estación seca en Indonesia, y la neblina que generan ha ocasionado quejas diplomáticas de países vecinos del sudeste asiático.