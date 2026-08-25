Récord de temperatura en los océanos: un desafío para la vida marina y la humanidad

FOTO: La Tierra hierve con récord de temperatura del agua, una mala noticia para peces y humanos

Los océanos han alcanzado niveles de temperatura sin precedentes, superando el récord anterior durante el último fin de semana. Según el servicio climático europeo Copernicus, esta situación pone en peligro tanto la vida marina como la terrestre. Las temperaturas del agua han llegado a 21,1 grados Celsius, un aumento atribuido al fenómeno natural de El Niño y al cambio climático generado por la actividad humana.

La responsable estratégica de clima en Copernicus, Samantha Burgess, señaló que este incremento de temperatura está generando un estrés significativo en los ecosistemas. "Esta es otra señal más de que nuestro sistema climático está bajo tensión y de que el océano está sometido a una presión inmensa", advirtió.

La oceanógrafa Jane Lubchenco, exdirectora de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), describió la situación como "muy preocupante", destacando que un océano más cálido altera los patrones climáticos y afecta la seguridad alimentaria y la vida marina.

El calentamiento del océano también está relacionado con un aumento en la acidez y una disminución de oxígeno en el agua, lo que perjudica las industrias pesqueras y altera las corrientes oceánicas. "Cuando el océano se calienta, las tormentas se vuelven más intensas, lo que puede resultar en marejadas ciclónicas más destructivas", explicó Burgess.

Normalmente, la temperatura máxima de la superficie del mar se registra en marzo y abril, pero este año el récord se alcanzó en agosto, lo que indica un calentamiento inusual. Se espera que el fenómeno de El Niño continúe intensificándose, alcanzando su punto máximo entre noviembre y enero, lo que podría llevar a un aumento adicional de las temperaturas.

El profesor de biología en la Universidad Dalhousie, Boris Worm, expresó su preocupación por el impacto que este fenómeno tendrá en los ecosistemas marinos. "Lo que me hunde el corazón es que esto empiece tan temprano y esté tan fuera de lo normal", indicó.

La situación es alarmante para los ecosistemas, ya que el calentamiento de las aguas afecta a especies de coral y podría llevar al colapso de pesquerías. La anchoveta peruana, crucial en la cadena alimentaria, es especialmente vulnerable a estos cambios, lo que podría tener repercusiones en la seguridad alimentaria global.

Con el aumento de la temperatura del agua, también se ha observado un incremento en la población de medusas, lo que genera más problemas en las costas. "Las medusas suelen ser oportunistas y les gustan las aguas cálidas", concluyó Worm.