Enjambres de libélulas sorprenden a California tras lluvias cálidas de primavera

SAN FRANCISCO — En diversas partes de California, los habitantes están reportando la presencia de numerosos enjambres de libélulas que revolotean en parques, persiguiendo mosquitos en estanques y cazando moscas en granjas. Este fenómeno, según los especialistas, podría ser resultado de las cálidas lluvias primaverales que han afectado la región.

El propietario de un vivero en Oakland, Peter Veilleux, mencionó que comenzó a notar la cantidad de libélulas mientras paseaba a su perro cerca del lago Merritt. En un momento, llegó a observar hasta 100 de estos insectos volando juntos.

"Ha sido increíble verlas", comentó Veilleux, quien empezó a observar estos grupos en julio. La cantidad de libélulas lo impresionó tanto que decidió compartir su experiencia en Facebook, donde muchos otros comenzaron a comentar sobre sus propios avistamientos en la zona de la Bahía de San Francisco y otros lugares de California.

Cálidas lluvias primaverales impulsan el fenómeno

El avistamiento de libélulas es común durante el verano, cuando emergen del agua dulce. Sin embargo, la cantidad excepcional observada este año podría atribuirse a las cálidas tormentas monzónicas que atravesaron el estado a finales de la primavera y principios de verano, según explicó Kathy Biggs, experta en libélulas y coautora del libro "Dragonflies of California".

Biggs indicó que la mayoría de las libélulas que se observan son "wandering gliders", una especie altamente migratoria que puede aparecer en grandes números bajo ciertas condiciones. Estos insectos pueden volar a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora (35 mph) y utilizan los cambios en la presión del aire para desplazarse largas distancias. "Podríamos decir que están 'surfeando' el sistema de presión, el monzón", agregó.

Joe Del Bosque, un agricultor del condado de Fresno, también notó enjambres de libélulas a principios de mes en su granja, volando a una altitud de entre 3 y 6 metros (10 y 20 pies). "Las tenemos todos los años, pero esta vez hubo más de lo normal", afirmó.

Del Bosque expresó su satisfacción al ver a estos depredadores voladores, ya que se alimentan de pulgones, moscas blancas y moscas de la fruta, contribuyendo al control de plagas en sus cultivos. "Son como pequeños aviones de combate", describió. "Se lanzan hacia otros insectos y los capturan en el aire".

Las libélulas, un ciclo de vida fascinante

Las libélulas pasan la mayor parte de su vida bajo el agua. Su ciclo comienza cuando las hembras depositan huevos en agua dulce. Tras la eclosión, las ninfas viven bajo el agua durante varios meses, e incluso hasta cinco años en algunas especies, antes de emerger y transformarse en insectos voladores.

Una vez que emergen, mudan su piel y se convierten en insectos de cuatro alas, capaces de realizar maniobras aéreas complejas. Según Chris Grinter, gerente de colecciones de entomología en la Academia de Ciencias de California, las libélulas son depredadores extremadamente eficientes, con un éxito de más del 90% en sus cacerías. "Pueden comer cientos de mosquitos en un solo día", afirmó.

Las libélulas han fascinado a la humanidad durante milenios, siendo consideradas símbolos de pureza y felicidad por los nativos americanos, y de poder y agilidad en la cultura japonesa. Para atraerlas a los jardines, Biggs sugiere evitar pesticidas y crear estanques sin peces.

En California, existen alrededor de 70 especies de libélulas, aunque la mayoría no son migratorias. Algunas pueden aparecer muy temprano en la primavera, incluso antes de que la nieve se derrita, mientras que otras se pueden ver en el desierto de Mojave. Las especies migratorias continúan su desplazamiento, "surfeando" los sistemas de alta presión en el aire.

"Podrían estar en un lugar unos días y luego marcharse", concluyó Biggs.