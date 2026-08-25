NASA se prepara para el lanzamiento de su nuevo telescopio espacial el 30 de agosto

NASA se encuentra en la etapa final de preparación para el lanzamiento de su nuevo telescopio espacial, el Roman Space Telescope, programado para el 30 de agosto de 2026. Este telescopio, que busca ofrecer una nueva perspectiva del universo, se lanzará a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

El pasado 24 de agosto, líderes de la misión, junto con el equipo del telescopio y representantes de SpaceX, realizaron una revisión de preparación para el vuelo. Este análisis formal permitió evaluar el estado de la nave, el cohete, el sitio de lanzamiento y la misión en general, asegurando que todo estuviera listo para avanzar a la fase final de preparación.

Tras la revisión, los gerentes de la misión confirmaron que el Roman está listo para continuar con los trabajos restantes antes del lanzamiento. Se prevé que el despegue ocurra a las 7:26 a.m. EDT, en un momento en que el telescopio se encuentra ya protegido dentro de la carenado del Falcon Heavy, diseñado para protegerlo de las fuerzas aerodinámicas y de la atmósfera durante el lanzamiento.

En los días previos al lanzamiento, el telescopio será trasladado al hangar de SpaceX en la plataforma 39A. Una vez allí, los técnicos conectarán el observatorio encapsulado al cohete. Cuando estas preparaciones finalicen, tanto el Falcon Heavy como el Roman serán transportados a la plataforma de lanzamiento para los pasos finales antes del despegue.

El Roman Space Telescope será el nuevo telescopio espacial de NASA, diseñado para ofrecer a los astrónomos una visión más amplia del cosmos. Se espera que sus observaciones ayuden a los investigadores a abordar algunas de las preguntas más grandes y no resueltas en astronomía.

Los científicos utilizarán el Roman para estudiar la evolución del universo, comprender las causas de su expansión y explorar planetas que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas. Al observar grandes regiones del cielo, el telescopio promete proporcionar a los investigadores una nueva y poderosa herramienta para estudiar la historia y la estructura del universo, ampliando al mismo tiempo nuestra comprensión de los sistemas planetarios distantes.