Caso Próvolo: revocaron la absolución de la monja Kumiko Kosaka
El 18 de octubre de 2023, la monja japonesa había sido absuelta junto a otros implicados.
FOTO: La Suprema Corte revoca la absolución de la monja Kumiko Kosaka en el caso Próvolo
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha decidido revocar la absolución otorgada a la monja japonesa Kumiko Kosaka, reconociendo su culpabilidad como autora y partícipe en los abusos sexuales sufridos por niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo.
El 18 de octubre de 2023, la monja había obtenido el beneficio de la absolución junto a otras cuatro personas involucradas. Esta decisión fue objeto de repudio por parte de las víctimas y los fiscales del caso, quienes apelaron la sentencia.
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Mendoza. Abusos sexuales en el Instituto Próvolo: absolvieron a la monja Kumiko Kosaka
La la fiscalía había pedido 25 años de prisión para la religiosa imputada en seis delitos contra niños sordomudos. También fueron encontradas inocentes las ex directoras y empleadas del lugar.
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El fallo también benefició a varias exdirectoras, como Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz; las empleadas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza; y la psicóloga Cecilia Raffo.
Kumiko Kosaka enfrentaba un pedido de condena de 25 años de prisión por delitos de abuso y encubrimiento. Sin embargo, el tribunal había decidido aceptar el pedido de su defensor en septiembre, lo que condujo a su absolución.
Tras casi tres años de juicios, la Suprema Corte ha declarado a la monja responsable como partícipe en dos casos de abusos perpetrados por el cura Horacio Corbacho. Además, fue hallada culpable de ser autora de tres abusos sexuales simples (tocamientos) contra los menores que estaban bajo su cuidado, lo que llevará a que un tribunal de tercer grado defina su condena.
Entre 2018 y 2019, durante los juicios previos, fueron condenados los sacerdotes Nicola Corradi y Corbacho, así como el administrativo Jorge Bordón y el jardinero Armando Gómez. Estas sentencias fueron posteriormente confirmadas por el máximo tribunal mendocino.
Lectura rápida
¿Qué decidió la Suprema Corte?
Revocó la absolución de Kumiko Kosaka y declaró su culpabilidad en abusos sexuales.
¿Cuándo se había absolvido?
El 18 de octubre de 2023, junto a otras cuatro personas implicadas.
¿Quiénes más fueron involucrados?
Exdirectoras, cocinera, empleadas y una psicóloga, también implicadas en el caso.
¿Cuál era el pedido de condena?
Kumiko Kosaka enfrentaba un pedido de 25 años de cárcel por abuso y encubrimiento.
¿Qué otros culpables fueron condenados?
Los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además de otros cómplices, fueron condenados entre 2018 y 2019.
[Fuente: Noticias Argentinas]