Caso Próvolo: revocaron la absolución de la monja Kumiko Kosaka

FOTO: La Suprema Corte revoca la absolución de la monja Kumiko Kosaka en el caso Próvolo

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha decidido revocar la absolución otorgada a la monja japonesa Kumiko Kosaka, reconociendo su culpabilidad como autora y partícipe en los abusos sexuales sufridos por niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo.

El 18 de octubre de 2023, la monja había obtenido el beneficio de la absolución junto a otras cuatro personas involucradas. Esta decisión fue objeto de repudio por parte de las víctimas y los fiscales del caso, quienes apelaron la sentencia.

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El fallo también benefició a varias exdirectoras, como Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz; las empleadas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza; y la psicóloga Cecilia Raffo.

Kumiko Kosaka enfrentaba un pedido de condena de 25 años de prisión por delitos de abuso y encubrimiento. Sin embargo, el tribunal había decidido aceptar el pedido de su defensor en septiembre, lo que condujo a su absolución.

Tras casi tres años de juicios, la Suprema Corte ha declarado a la monja responsable como partícipe en dos casos de abusos perpetrados por el cura Horacio Corbacho. Además, fue hallada culpable de ser autora de tres abusos sexuales simples (tocamientos) contra los menores que estaban bajo su cuidado, lo que llevará a que un tribunal de tercer grado defina su condena.

Entre 2018 y 2019, durante los juicios previos, fueron condenados los sacerdotes Nicola Corradi y Corbacho, así como el administrativo Jorge Bordón y el jardinero Armando Gómez. Estas sentencias fueron posteriormente confirmadas por el máximo tribunal mendocino.