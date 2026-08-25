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Rosario tendrá un martes nublado y una máxima de 19°C

Rosario registra 10,1 °C, 76 % de humedad y cielo mayormente nublado este martes. Sin probabilidad de lluvias, con vientos del norte de hasta 22 km/h.   

25/08/2026 | 06:56Redacción Cadena 3 Rosario

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A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

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Rosario comenzó este martes con 10,1 grados y cielo mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicó en 76%, la presión atmosférica en 1015,4 hPa y el viento sopló del Este a 12 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzó los 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Durante la mañana continuará el cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevén condiciones parcialmente nubladas. No hay probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa una semana estable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y 21 grados. El miércoles será el día más cálido, con 21 grados, mientras que jueves, sábado y lunes tendrán máximas de 20 grados.

Lectura rápida

¿Qué temperatura se registró en Rosario este martes? 10,1 grados.

¿Quién proporcionó el informe meteorológico? El Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se espera el día más cálido de la semana? El miércoles, con 21 grados.

¿Dónde se reportó la información meteorológica? En Rosario.

¿Por qué no hay probabilidad de precipitaciones? Las condiciones meteorológicas indican cielos parcialmente nublados sin lluvia.

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