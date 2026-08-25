Rosario tendrá un martes nublado y una máxima de 19°C

FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

Rosario comenzó este martes con 10,1 grados y cielo mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se ubicó en 76%, la presión atmosférica en 1015,4 hPa y el viento sopló del Este a 12 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzó los 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Durante la mañana continuará el cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevén condiciones parcialmente nubladas. No hay probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico extendido anticipa una semana estable, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 y 21 grados. El miércoles será el día más cálido, con 21 grados, mientras que jueves, sábado y lunes tendrán máximas de 20 grados.