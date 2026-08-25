Más de 200 muertes viales en Santa Fe en 2026: "La moto es el vehículo más vulnerable"

Al 31 de julio de 2026, 202 personas murieron en siniestros viales en toda la provincia de Santa Fe y 31 de esas víctimas corresponden a Rosario. Son cifras que vuelven a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo mal para que la violencia vial siga cobrándose tantas vidas?

Los datos fueron analizados en una reunión del Observatorio de Seguridad Vial del Concejo Municipal, de la que participaron concejales, funcionarios y representantes de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras instituciones. Allí estuvo Sebastián Kelman, director de Comunicación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quien planteó que las cifras muestran un cierto amesetamiento, pero lejos están de ser tranquilizadoras.

Kelman explicó que Rosario tiene una movilidad particularmente compleja porque conviven cada vez más tipos de vehículos y, al mismo tiempo, una sociedad que parece vivir cada vez más apurada. “Cada vez estamos más apurados, más nerviosos. El respeto a la norma se ve en cada esquina. Todos no podemos esperar a llegar a casa para contestar el WhatsApp, hay violencia que se traslada al tránsito”, señaló. Y dejó una definición que merece ser escuchada: “Los hechos viales son hechos sociales y lo que pasa en la vía pública es un reflejo de cómo estamos y cómo somos como sociedad”.

Dentro de ese escenario, hay un vehículo que se lleva claramente la peor parte: la moto. “La moto es el vehículo más vulnerable que participa mayormente en los siniestros viales. En Argentina, Santa Fe y Rosario aproximadamente ronda el 50% de las víctimas fatales, a veces más. Cada dos fallecidos, uno circula en moto”, explicó Kelman. Y el dato se vuelve todavía más preocupante cuando se observan las lesiones graves: “Llegamos a un 67% de lesionados graves en moto”.

La explicación también está relacionada con el crecimiento del parque de motocicletas. La moto se convirtió en un vehículo urbano de uso masivo, especialmente por su costo y por la necesidad de muchas familias de contar con una alternativa de movilidad. Pero esa expansión no siempre estuvo acompañada por una formación adecuada. “Es un vehículo que tiene que ser conducido con más responsabilidad incluso que un auto, porque no tiene carrocería y porque muchas veces los vehículos de mayor porte no lo ven”, advirtió.

Los camiones representan, además, un riesgo especial para los motociclistas por los denominados puntos ciegos. “Tenemos muchos choques de camión-moto, sobre todo en ruta, en lo que es el Gran Rosario y en toda la provincia”, explicó. Sin embargo, el funcionario aclaró que el problema ya no está concentrado principalmente en las rutas: en los últimos años, los siniestros se trasladaron cada vez más hacia los ejidos urbanos.

La avenida Circunvalación, pese a su enorme tránsito, tampoco aparece hoy como el principal foco de preocupación. Kelman sostuvo que allí los siniestros con víctimas fatales y lesionados graves disminuyeron. De todos modos, cada accidente tiene un enorme impacto porque se trata de una arteria de altísimo tránsito, donde interactúan camiones, autos y motos a velocidades importantes.

Más cifras bajo análisis

Los números permiten dimensionar la situación. En 2024 hubo 50 víctimas fatales y 27 circulaban en moto. En 2025 fueron 66 las víctimas y 29 eran motociclistas. En lo que va de 2026, sobre las 202 víctimas fatales registradas en toda la provincia, 31 corresponden a Rosario. Para las autoridades, la motocicleta aparece claramente como uno de los grandes desafíos de la seguridad vial.

Hay, sin embargo, una noticia positiva: el uso del casco mejoró considerablemente. “Lo hemos medido en más de un 90% en lo que es el centro y un 82% en los barrios”, indicó Kelman. Pero el casco, aunque fundamental, no alcanza. “El motociclista debe entender que no se puede hacer todo con la moto, que tiene que hacerse ver, usar las luces, respetar las normas y pensar en una conducción defensiva”.

Uno de los cambios implementados apunta precisamente a la formación de quienes obtienen su primera licencia. “La moto tiene, como cualquier vehículo, una técnica de frenado”, explicó Kelman. El funcionario remarcó que durante mucho tiempo existió una práctica peligrosa: comprar una moto, subirse y salir a circular sin haber aprendido realmente a conducirla. Por eso se profundizó el examen y se exige demostrar que el conductor sabe utilizar correctamente ambos frenos.

Los derrapes aparecen como una de las principales causas de lesiones entre motociclistas. “Si la persona no sabe cómo frenar, porque eso es lo que detectamos en las clínicas, ahí tenemos un problema”, explicó. También destacó que las modificaciones técnicas de las motos buscan reducir riesgos, pero que ningún sistema puede reemplazar la capacitación y la percepción del peligro. “No vemos riesgos en los traslados, no tenemos percepción del riesgo y deberíamos tener una percepción del riesgo mucho más alta al conducir una moto.”

Y hay otro protagonista que atraviesa prácticamente todos estos comportamientos: el teléfono celular. Unos informes mencionados durante la entrevista señalan que una persona puede llegar a mirar su teléfono alrededor de 1.800 veces por día. Lo hacemos trabajando, cocinando, caminando, esperando, viajando y, en el peor de los casos, también manejando. La pregunta entonces vuelve a ser inevitable: ¿realmente no podemos esperar unos minutos para responder un mensaje? En una esquina, a 40 kilómetros por hora o arriba de una moto, esos segundos de distracción pueden ser la diferencia entre llegar a casa o no hacerlo.

Entrevista de Hernán Funes.