Comienza el juicio histórico al dueño de los dogos que mataron a Trinidad Ballesteros

Este miércoles 26 de agosto a las 9, José Luis Nieto, dueño de los dos dogos argentinos que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros el 9 de julio de 2023, se sentará en el banquillo de la Cámara Primera del Crimen.

La acusación es por homicidio simple con dolo eventual y la pena puede llegar a 25 años de prisión.

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FOTO: José Luis Nieto, dueño de los dogos que mataron a Trinidad.

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A Nieto se le imputa que, a pesar de advertencias y denuncias previas, desatendió las medidas de seguridad necesarias. "Se trata de animales que habían sido entrenados para la caza mayor", explica el abogado querellante, Carlos Nayi.

Nayi resaltó la gravedad del caso al afirmar: "Es un juicio que va a marcar un antes y un después, no hay precedentes en la historia criminal de Córdoba". Destacó que la responsabilidad del propietario radica en su indiferencia ante situaciones de peligro, calificando el hecho de "una particular manera de matar".

El abogado consideró fundamental el cambio de conducta en la tenencia de este tipo de animales en la sociedad, resaltando la necesidad de una comprensión más profunda de la responsabilidad al albergar perros potencialmente peligrosos.

Respecto a la defensa del acusado, Nayi consideró que los testimonios y pruebas contrarrestan la versión que alega un intento de robo como causa del ataque de los perros.

"El portón estaba con el candado colgado y era habitual que estos animales se escaparan", afirmó, enfatizando los diversos ataques previos que habían sufrido otros vecinos y animales.

Informe de Francisco Centeno.