Trump entregará la Medalla Espacial del Congreso a los astronautas de Artemis II

El presidente Donald J. Trump presentó que otorgará la Medalla Espacial del Congreso a cada miembro de la tripulación de Artemis II durante una ceremonia en el Johnson Space Center de Houston. Este evento está programado para las 11 a.m. EDT del viernes 28 de agosto.

La medalla representa uno de los más altos honores relacionados con los vuelos espaciales tripulados en los Estados Unidos, reconociendo a los astronautas cuyos logros han realizado una contribución excepcional al programa espacial del país.

Artemis II hizo historia en el vuelo espacial humano

Los astronautas de NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen, completaron una misión de 10 días alrededor de la Luna el 10 de abril. Este vuelo marcó la primera vez que astronautas viajaron a bordo de la nave espacial Orion de NASA, diseñada para transportar tripulaciones en misiones más allá de la órbita terrestre baja. Artemis II sirvió como una prueba importante de la nave y sus sistemas con humanos a bordo.

Durante la misión, la tripulación se convirtió en las primeras personas en más de 50 años en viajar más allá de la Luna. También se aventuraron más lejos en el espacio que cualquier humano antes, estableciendo un nuevo récord de distancia para los vuelos espaciales tripulados.

Un gran honor para la tripulación de Artemis II

La ceremonia del 28 de agosto reconocerá el papel de la tripulación en el avance del programa Artemis de NASA y en el regreso de astronautas al espacio profundo. El administrador de NASA, Jared Isaacman, se unirá al presidente Trump y a los cuatro astronautas para la ceremonia de entrega de premios en el Johnson Space Center.