Luffu Link: el nuevo dispositivo de salud y seguridad de los fundadores de Fitbit

Luffu, una nueva startup fundada por los cofundadores de Fitbit, James Park y Eric Friedman, lanzó el Luffu Link, una pulsera de salud y seguridad habilitada para LTE diseñada para monitorear la salud general del usuario, tanto física como mental. Este dispositivo portátil combina sensores de salud durante todo el día, registro de voz, conciencia de ubicación y la capacidad de solicitar ayuda de contactos de confianza, todo sin necesidad de un teléfono cercano.

El dispositivo, que actualmente tiene un precio de $250, está disponible para preorden y se espera que comience a enviarse a principios de 2027. Viene en tres colores: oro halo, negro ónice y azul esterlina.

Luffu Link representa el siguiente paso en la misión de la startup de desarrollar un sistema inteligente de cuidado familiar, complementando la aplicación de monitoreo de salud Luffu, lanzada a principios de este año. Esta aplicación utiliza inteligencia artificial para recopilar y organizar información familiar, aprender patrones diarios y señalar cambios notables para que las familias puedan mantenerse alineadas y abordar posibles problemas de bienestar.

Luffu nació de las experiencias de Park y Friedman al cuidar de sus familias y padres mayores. Crearon Luffu para ofrecer a las familias una visión más clara de la salud de un ser querido sin necesidad de constantes chequeos o hacer que se sientan vigilados.

“Cuando te conviertes en un cuidador familiar, o el CEO de la familia, estas personas pasan un tiempo enorme haciéndolo”, comentó Park en una entrevista con TechCrunch. “La investigación muestra que se gastan más de 27 horas a la semana en promedio, lo cual es una locura... Creo que la tecnología puede desempeñar un gran papel en ayudar a reducir esta carga, pero como descubrimos, las herramientas para ayudarles están bastante fragmentadas”, añadió.

Los usuarios de Link pueden presionar un botón para capturar información en el momento a través de voz, como actualizaciones sobre medicamentos, síntomas, comidas, estado de ánimo, recordatorios y más. La aplicación Luffu luego organiza esa información e incorpora el contexto más amplio de la familia. La empresa considera que su mercado incluye cuidadores familiares, adultos mayores independientes y adultos conscientes de la salud y la seguridad que desean mantenerse al tanto de su salud.

El dispositivo también recopila continuamente datos estándar de salud y bienestar, como actividad, sueño, frecuencia cardíaca en reposo, calorías quemadas, variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y tasa de respiración para identificar patrones diarios, rastrear cambios a lo largo del tiempo y proporcionar información o alertas personalizadas.

“Link hace mucho de lo que haría un rastreador de salud típico, pero no se trata solo de rastrear”, afirmó Park. “Se trata de lo que Luffu hace con esos datos. Está buscando patrones, así que tal vez tu actividad ha sido inusualmente baja”, continuó.

El dispositivo utiliza GPS integrado para mantener informados a los contactos de confianza sobre la ubicación del usuario, incluyendo a dónde ha estado y cuándo entra o sale de áreas específicas. Un doble toque rápido también permite al usuario comunicarse con miembros de la familia sin hacer una llamada o enviar un mensaje de texto. Además, la conectividad LTE permite a los usuarios enviar una solicitud de ayuda sin necesidad de utilizar un teléfono. (El servicio de datos LTE está incluido, por lo que no requiere un plan de operador separado).

Por ejemplo, el usuario podría presionar el botón y decir algo como: “Me caí y me lastimé la muñeca. ¿Puede alguien venir a buscarme?” Link enviará el mensaje de voz junto con la ubicación del usuario, el nivel de batería y datos de salud, como su frecuencia cardíaca y actividad reciente, a los familiares de confianza.

A diferencia de otros dispositivos portátiles sin pantalla en el mercado que se centran en la salud y el estado físico individual, Link está diseñado en torno a la salud diaria y la conexión familiar, según afirma la empresa.

“Hay una tendencia a no tener pantallas en esta nueva clase de dispositivos portátiles, pero aquí, es muy intencionado”, explicó Park. “Queremos estar en segundo plano. Link está diseñado para estar en tu muñeca como un guardián silencioso durante tu día, y también queríamos que esto no se sintiera como un dispositivo portátil tradicional, nada parecido a una marca de tela genérica o un brazalete con pantalla o un colgante voluminoso que usas para emergencias. Por lo tanto, el dispositivo toma muchas pistas de la joyería”.

La startup insinuó que está desarrollando un dispositivo para el hogar que extiende Luffu en el hogar, marcando el siguiente paso en su sistema inteligente de cuidado familiar.

Mientras Link está actualmente disponible para preorden a un precio con descuento, su precio minorista esperado es de $300.