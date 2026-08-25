A sus 12 años, Faustino Oro le ganó una partida al número uno del mundo, Magnus Carlsen

Buenos Aires, 25 agosto (NA) – El ajedrecista Faustino Oro venció al noruego Magnus Carlsen en un encuentro amistoso disputado en la plataforma digital Chess.com y volvió a escribir un hito en su carrera internacional.

El enfrentamiento entre la joven promesa de 12 años y el número uno del ranking mundial consistió en una serie de ocho partidas bajo el formato de tres minutos por jugador sin incremento de tiempo (3+0). En ese contexto de altísima exigencia y velocidad, el múltiple campeón del mundo se adjudicó la serie con cuatro victorias y tres empates, pero el argentino consiguió la hazaña de arrebatarle el triunfo en el quinto choque de la jornada. El resultado final fue 4-1.

La relación entre ambas figuras suma varios antecedentes de peso. Carlsen ya había demostrado su fascinación por el talento del joven radicado en España durante el Mundial por equipos celebrado en Hong Kong y posteriormente lo recibió en Oslo, donde destacó de manera pública su madurez y comprensión del juego para su corta edad. "Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él", sentenció tras aquel encuentro.

A su corta edad, Faustino Oro continúa consolidándose como la mayor proyección del ajedrez global. Se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia de la disciplina con 12 años, 6 meses y 26 días, además de ser el jugador más joven en superar la barrera de los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales (clásicas, rápidas y blitz).