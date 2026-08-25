Mejora la chica de 18 años que fue apuñalada por su novio: "Está día a día más estabilizada"

La joven de 18 años que fue brutalmente apuñalada por su pareja en un departamento de Paraguay y Pellegrini continúa internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, pero evoluciona favorablemente dentro de la gravedad de su cuadro. Ingresó hace cinco días en estado crítico y debió ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia debido a las múltiples heridas que presentaba.

La directora del hospital, Becherucci, explicó que la paciente permanece en terapia intensiva y continúa con asistencia mecánica ventilatoria. “Está día a día más estabilizada, no han mediado complicaciones y se sigue trabajando para comenzar a descomplejizarla”, señaló.

La médica recordó que al momento de ingresar al hospital el estado de la joven era “crítico y dramático”. Había sufrido múltiples heridas y debió ser intervenida quirúrgicamente de manera inmediata. Además, requirió numerosas transfusiones y distintos tratamientos destinados a reanimarla y sostenerla durante las primeras horas.

“Ella ha respondido inicialmente bien a esto y está estabilizada”, indicó Becherucci. Sin embargo, la directora del hospital pidió cautela porque continúa siendo una paciente de riesgo. “Ha tenido múltiples lesiones que han sido operadas y hay que ser cautos durante los primeros días y las primeras semanas hasta ver cómo evoluciona todo esto”, explicó.

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La evolución de la joven es seguida con especial atención por los profesionales debido a la gravedad del ataque. Su edad, apenas 18 años, aparece como uno de los factores que permiten mantener expectativas favorables dentro de un cuadro que todavía es complejo.

El ataque ocurrió la semana pasada en un departamento ubicado en la zona de Paraguay y Pellegrini. Según lo expuesto durante la investigación, la joven había terminado una relación de aproximadamente cuatro meses con el agresor, pero ambos se encontraban en el lugar cuando se produjo el episodio.

El acusado fue identificado como Luciano De Gaspari, de 19 años, oriundo de Armstrong. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal Laura Ricardo, el joven le habría dicho a la víctima que tenía un regalo para ella y le pidió que se diera vuelta para sorprenderla. Cuando la joven lo hizo, la atacó por la espalda con un cuchillo.

La fiscal calificó provisoriamente el hecho como un intento de femicidio triplemente calificado, entre otros agravantes, por la alevosía. La hipótesis de la acusación es que el agresor habría utilizado el engaño para colocar a la víctima en una situación de indefensión antes de comenzar el ataque.

De Gaspari quedó detenido por decisión del juez Alejandro Negroni durante la audiencia realizada este lunes. Actualmente permanece internado en el Hospital Centenario, ya que después del ataque habría intentado quitarse la vida. Una vez que su estado de salud lo permita, está previsto que sea trasladado a una unidad penitenciaria.

Informe de Fernando Carrafiello.