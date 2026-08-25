Desmitificando mitos de jardinería: lo que realmente funciona y lo que no

Las hortensias son plantas que pueden adquirir un color azul en función del contenido de aluminio en el suelo. Sin embargo, este elemento solo está disponible para la planta en suelos ácidos. Según Hirvela, "Estos elementos no contienen aluminio en cantidades apreciables, y un clavo, por ejemplo, no garantiza que las condiciones sean las adecuadas para liberar los iones de aluminio necesarios". Además, no todas las hortensias pueden volverse azules; únicamente las variedades de hoja grande (H. macrophylla) y montaña (H. serrata) lo logran en condiciones óptimas.

Las sales de Epsom son comúnmente sugeridas como un fertilizante milagroso para diversas plantas, desde césped hasta rosales. Sin embargo, Hirvela aclara que "la mayoría de los suelos naturales en EE. UU. ya contienen suficiente magnesio para las necesidades de las plantas, y agregar más no aporta beneficios". Esto se debe a que las plantas no pueden utilizar más magnesio del que ya tienen de forma natural, lo que convierte a esta práctica en un desperdicio de recursos.

Una idea popular es el uso de pañales en canastas colgantes para mantener la humedad. Sin embargo, Hirvela advierte que "los pañales están diseñados para atrapar la humedad, por lo que no liberan agua a las plantas, resultando en un gran pañal pesado y menos espacio para el crecimiento de las raíces".

La técnica conocida como electrocultura ha cobrado popularidad en redes sociales, donde se sugiere enterrar cables de cobre para estimular el crecimiento de las plantas. No obstante, Muri señala que "introducir cables de cobre en el suelo no tiene ningún efecto en los mecanismos que afectan el crecimiento vegetal". El crecimiento de las plantas depende de factores como luz, agua, aire, nutrientes y temperatura, y no hay evidencia de que los cables de cobre influyan en estos elementos.

Algunos intentan usar nidos de engaño para repeler avispas, colgando bolsas de papel con la esperanza de evitar que construyan nidos cerca de sus hogares. Sin embargo, Eric Benson, profesor emérito de la Universidad de Clemson, explica que "no hay investigación que respalde la eficacia de los nidos de engaño, ya que no todas las avispas hacen nidos de papel".

En cuanto al té de cáscara de banana como fertilizante, aunque contiene potasio, este se encuentra en la materia vegetal y necesita microorganismos para estar disponible para las plantas. Muri afirma que "la cantidad de potasio soluble en agua es insignificante y no tendría un impacto notable en las plantas". Se recomienda añadir las cáscaras a la pila de compost para obtener beneficios reales.

Las estrategias DIY para repeler ciervos, como el uso de jabón y cabello humano, carecen de evidencia científica. Robert Pierce, profesor asociado de la Universidad de Missouri, sostiene que "depender completamente de repelentes para resolver un problema de ciervos no es efectivo". Es crucial entender por qué los ciervos están presentes, generalmente debido a la disponibilidad de alimento, y aplicar técnicas integradas para solucionarlo.

El uso de dispositivos de asustar, como búhos falsos o serpientes, ha sido una táctica tradicional para mantener alejados a los animales del jardín. Sin embargo, Pierce advierte que "la fauna se acostumbra rápidamente a estas tácticas y regresará una vez que no perciban una amenaza real".

Por último, el uso de zapatos de aireación no logra los beneficios esperados. Aunque la aireación periódica es beneficiosa para los céspedes, el uso de zapatos con picos solo compacta el suelo. Clint Waltz, investigador de la Universidad de Georgia, explica que "con el tiempo, los picos sólidos compactan el suelo, en lugar de airearlo". Por lo tanto, no vale la pena invertir en estos productos engañosos.