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Coria y Justo se preparan para sus debuts en la qualy del US Open 2023

Este lunes comenzó la actividad en la clasificación del último Grand Slam de la temporada, con el triunfo de Genaro Olivieri y las derrotas de Federico Gómez y Lautaro Midón.

25/08/2026 | 12:44Redacción Cadena 3

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Federico Coria debuta en la qualy del US Open.

FOTO: Federico Coria debuta en la qualy del US Open.

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Buenos Aires, 25 agosto (NA) -- Los tenistas argentinos Federico Coria y Guido Justo jugarán este martes sus respectivos partidos correspondientes a la primera ronda de la clasificación del US Open, que es el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

El primero de ellos en salir a la cancha será Coria, que no antes de las 13:10 se enfrentará con el francés Clément Chidekh en la Cancha 14.

Coria, de 34 años, está tratando de salir adelante luego de una extensa seguidilla de lesiones que lo hizo caer muchas posiciones en el ranking, donde actualmente se encuentra en el puesto número 897. Además, llega a esta qualy del US Open en medio de una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

El mejor resultado de Coria en el US Open se dio en 2020 y 2022, cuando alcanzó la segunda ronda.

Más tarde, no antes de las 14:20, será el turno de Justo, quien tendrá un muy complicado desafío ante el francés Hugo Gaston, un jugador que supo lucirse como junior pero que cuando dio el salto al profesionalismo no consiguió meterse en la elite.

Justo, de 28 años, ocupa el puesto número 229 del ranking ATP y es una de las grandes historias de este US Open, ya que durante la pandemia de Covid-19 en el 2021 sufrió ataques de pánico e incluso dejó el tenis durante varios meses.

Sin embargo, y luego de mucha terapia, pudo regresar al circuito y hoy se le presenta la mejor oportunidad de su carrera.

La actividad en la clasificación del US Open para los argentinos comenzó este lunes, con la victoria de Genaro Olivieri sobre el neerlandés Guy Den Ouden, mientras que Federico Gómez y Lautaro Midón cayeron ante el tunecino Aziz Dougaz y el francés Kyrian Jacquet.

Lectura rápida

¿Quiénes juegan en la qualy del US Open?
Federico Coria y Guido Justo son los tenistas argentinos que disputarán sus partidos en la primera ronda de la clasificación.

¿Cuándo se presentan Coria y Justo?
Coria jugará no antes de las 13:10, mientras que Justo lo hará a partir de las 14:20.

¿Contra quiénes juegan?
Coria se enfrentará al francés Clément Chidekh y Justo jugará ante el francés Hugo Gaston.

¿Cuál es la situación actual de Coria?
Coria se encuentra en el puesto 897 del ranking ATP y llega con cinco derrotas consecutivas.

¿Cómo ha sido el recorrido de Justo?
Justo, que ocupa el puesto 229, superó problemas de salud mental y vuelve a competir con grandes expectativas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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