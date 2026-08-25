La fiscal confirmó que al menos dos abusos habrían ocurrido en un campo del exlegislador Flores

FOTO: Ya son 15 los acusados por el caso de grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba:

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó que la investigación por grooming y abuso sexual en Villa de María del Río Seco permitió identificar a una cuarta víctima y señaló que al menos dos de los hechos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente al legislador provincial Ernesto Ramón "Cañito" Flores.

La nueva víctima tiene actualmente 16 años, aunque, según explicó la fiscal en Cadena 3, tenía una edad similar a la de las otras adolescentes cuando habrían ocurrido los hechos. La causa alcanza actualmente a 15 imputados, entre los que se encuentra un policía en actividad incorporado en las últimas horas a la investigación.

Cepede explicó que, de acuerdo con lo reconstruido hasta el momento, los hechos se habrían extendido durante un período aproximado de un año y medio, aunque aclaró que esa franja temporal podría ampliarse con el avance del análisis de los teléfonos y demás elementos secuestrados.

"Esto es minuto a minuto", señaló la fiscal, quien remarcó que existe una importante cantidad de material por analizar y que busca avanzar de manera cautelosa y ordenada.

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• La modalidad investigada

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar de qué manera los adultos accedían a las adolescentes. Cepede descartó, por el momento, que se haya detectado una organización delictiva estructurada, con una persona encargada de captar o administrar a las víctimas.

"No hablamos de una organización o asociación ilícita", explicó. Según detalló, existía una circulación de información entre los propios involucrados, que compartían contactos y datos sobre las adolescentes.

La fiscal describió un contexto de extrema vulnerabilidad social, económica y educativa de las víctimas y sostuvo que algunos adultos habrían aprovechado esa situación mediante ofrecimientos de pequeñas cantidades de dinero.

En algunos casos, las imputaciones corresponden a abuso sexual con acceso carnal, mientras que en otros se investiga grooming, es decir, contactos realizados a través de medios digitales con una finalidad sexual que no habrían llegado a concretarse en un abuso.

Cepede agregó que buena parte de los investigados se conocían entre sí debido a las características de la localidad y señaló que varios trabajaban informalmente como remiseros. "Acá hay una contactación de boca en boca", sintetizó.

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• Dos hechos en un campo del legislador Flores

Consultada sobre eventuales vínculos entre los imputados y el legislador departamental Ernesto Ramón Flores, la fiscal fue especialmente cautelosa.

Cepede afirmó que, entre los 15 investigados, José Aníbal Ricardo Villarreal es el único respecto del cual la Fiscalía tiene acreditada una vinculación con Flores. Villarreal figuraba como asesor legislativo y también realizaba tareas en un campo del dirigente.

La fiscal confirmó que al menos dos de los hechos investigados habrían ocurrido en ese inmueble rural, al que uno de los imputados tenía libre acceso por trabajar allí.

Sin embargo, aclaró que no existe hasta el momento ningún elemento que permita sostener que Flores conociera lo que ocurría o hubiera encubierto los hechos. "No puedo vincularlo con que supiera o encubriera", indicó.

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• Investigan cómo se colocaron los implantes anticonceptivos

Cepede también se refirió a los implantes anticonceptivos subdérmicos que tenían las adolescentes. En uno de los casos, explicó, el padre de una de las víctimas manifestó que él mismo la había acompañado al hospital cuando tenía 14 años porque creía que tenía novio y temía que pudiera quedar embarazada.

Respecto de otra de las adolescentes, la fiscal solicitó informes hospitalarios para determinar cuál era el protocolo vigente para la colocación de este tipo de dispositivos en menores de edad y establecer si el procedimiento se realizó correctamente.

Cepede evitó adelantar una eventual responsabilidad del sistema sanitario. Señaló que primero busca establecer qué requisitos debían cumplirse, si las menores tenían que estar acompañadas y qué intervención correspondía a los profesionales.

En caso de detectarse alguna irregularidad, indicó, podría abrirse una investigación paralela para determinar eventuales responsabilidades institucionales.

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• El expediente de Villarreal de 2021

La fiscal también aclaró en Cadena 3 la situación de una denuncia anterior contra Villarreal que databa de 2021 y cuyo sumario fue localizado en una dependencia policial.

Según explicó, al solicitar la planilla de antecedentes del imputado apareció una causa por abuso sexual y reducción a la servidumbre. A partir de allí, la Fiscalía buscó el expediente y comprobó que había permanecido en la comisaría.

Cepede aclaró, no obstante, que cuando aquella víctima formuló la denuncia, los hechos denunciados ya se encontraban prescriptos. Por ese motivo, sostuvo que correspondía darle intervención y asistencia a la denunciante, aunque jurídicamente ese expediente no constituye un antecedente computable contra Villarreal.

Por otra parte, diferenció esa situación de la investigación contra René Héctor Villegas, quien había sido imputado por explotación infantil a raíz de una denuncia vinculada con trabajos realizados por menores cuando se desempeñaba como jefe comunal de Puesto de Castro.

Cepede fue enfática al señalar que esa causa no tiene vinculación con la actual investigación por los abusos y el grooming en Villa de María del Río Seco.

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• Las víctimas volvieron gradualmente a la escuela

La fiscal aseguró que las adolescentes reciben acompañamiento psicológico y social. Explicó que se trasladó personalmente a Villa de María del Río Seco y mantuvo una reunión con ellas y sus familias en el Centro Integrador Comunitario.

También intervienen áreas de asistencia a las víctimas dependientes del Ministerio de Justicia.

Cepede señaló que las adolescentes no estaban escolarizadas y que se trabaja para que puedan regresar gradualmente a clases y recuperar sus actividades habituales.

La fiscal afirmó que no se detectaron hasta el momento situaciones de bullying, aunque reconoció que existe una fuerte tensión en la localidad debido a que las víctimas y las familias de los imputados viven en el mismo lugar.

El objetivo, sostuvo, es que las adolescentes comprendan su condición de víctimas, atraviesen el proceso judicial con contención y puedan "volver a tener una vida de infancia".

Entrevista de Rodolfo Barili, Juan Federico y Guillermo López.