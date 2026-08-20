Quién es Ramón "Cañito" Flores, el legislador que pidió licencia en medio del escándalo por abusos

Ernesto Ramón Flores, conocido como “Cañito” Flores, quedó en el centro de la escena política de Córdoba a raíz de una causa judicial que investiga presuntos hechos de abuso sexual y grooming contra adolescentes y que involucra a uno de sus asesores en la Legislatura provincial.

El legislador, de 53 años, pertenece al Partido Justicialista y representa al departamento Río Seco por Hacemos Unidos por Córdoba. Tras conocerse la investigación, repudió los hechos denunciados y presentó un pedido de licencia, que fue aceptado por la bancada oficialista.

La decisión se produjo mientras legisladores de la oposición, entre ellos representantes del radicalismo y del Frente Cívico, reclaman su expulsión de la Legislatura.

De intendente a legislador

Flores fue intendente de Villa de María de Río Seco entre 2011 y 2023. Tras dejar la Municipalidad, asumió como legislador provincial por el departamento Río Seco.

En la Legislatura integra las comisiones de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y de Transporte y Comunicación.

El dirigente tiene además actividades comerciales y productivas por fuera de la política. Figura inscripto en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como comerciante en distintos rubros, entre ellos el inmobiliario y la actividad hotelera.

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Es propietario del Hotel Sayr, un establecimiento que quedó bajo cuestionamiento luego de que la Legislatura de Córdoba le abonara sumas millonarias por eventos y brindis oficiales, mediante partidas correspondientes al concepto “Cortesía y Homenaje”.

Flores también es productor ganadero. Uno de los campos donde trabajaba José Aníbal Ricardo Villarreal, el asesor involucrado en la investigación judicial, era de su propiedad.

Qué declaró Flores sobre su patrimonio

La información patrimonial disponible surge de una declaración jurada que Flores presentó el año pasado. El documento no precisa el ejercicio al que corresponde, por lo que los datos deben tomarse con esa salvedad.

En esa presentación declaró tener nueve viviendas, además de $1.450.000 y US$2.500 en el banco.

También informó inversiones financieras por $14 millones, que podrían corresponder a instrumentos como plazos fijos, y acciones por $4,5 millones en una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).

Entre sus bienes figuran además un tractor, una Toyota Hilux, una camioneta Jeep y una motocicleta Ducati de alta gama.

Su vínculo con las motos también aparece asociado al origen de su apodo. Según versiones recogidas en su entorno, “Cañito” habría surgido porque solía dejar libres los caños de escape de las motocicletas que utilizaba.

En aquella declaración jurada, Flores informó además ingresos mensuales por $4,9 millones.

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El asesor que quedó en el centro de la investigación

La causa judicial que puso al legislador bajo presión tiene como uno de sus principales acusados a Villarreal, quien se desempeñaba como uno de los diez asesores de Flores.

La investigación, a cargo de la fiscal de Dean Funes Analía Cepeda, comenzó a partir de denuncias por presuntos hechos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes de 13 y 14 años.

La pesquisa se amplió y actualmente son 11 las personas detenidas, mientras la Justicia busca a otro sospechoso. También se investiga la posible existencia de una nueva víctima.

Uno de los aspectos que genera mayores interrogantes es el vínculo previo entre Villarreal y Flores. El campo donde trabajaba el asesor pertenecía al legislador, mientras que posteriormente fue incorporado como asesor en la Legislatura.

A esto se suma que, según se conoció durante la investigación, Villarreal ya había sido imputado en 2021 por una causa que incluía acusaciones de reducción a la servidumbre, abuso sexual y corrupción de menores.

Ese expediente había quedado paralizado durante años y fue localizado nuevamente por la fiscal Cepeda al revisar actuaciones anteriores.

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Los otros interrogantes que abrió la causa

La investigación también avanzó sobre una situación vinculada al sistema sanitario de Villa de María de Río Seco. La Justicia busca determinar qué ocurrió con la colocación de implantes anticonceptivos a niñas de 11 y 12 años y por qué no se activaron alertas institucionales frente a esas situaciones.

El caso generó además cuestionamientos políticos y pedidos para investigar posibles responsabilidades de funcionarios y organismos públicos.

Villa de María de Río Seco tiene poco más de 6.000 habitantes, por lo que la investigación también intenta determinar qué nivel de conocimiento existía en la comunidad y en las distintas instituciones respecto de las situaciones denunciadas.

Flores pidió licencia y la oposición reclama su expulsión

En medio de este escenario, Flores decidió apartarse temporalmente de la Legislatura. El pedido de licencia fue presentado el miércoles por la tarde y aceptado por la bancada oficialista.

El legislador repudió los hechos que investiga la Justicia y buscó despegarse de las acusaciones contra su asesor.

La oposición, sin embargo, considera insuficiente la licencia y reclama directamente su expulsión del cuerpo legislativo.

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Mientras tanto, la investigación judicial continúa y busca determinar las responsabilidades individuales de los acusados. Flores no aparece imputado por los presuntos abusos, pero su vínculo laboral y personal con Villarreal quedó bajo la lupa a partir de los antecedentes que la Justicia encontró sobre el principal acusado.

Informe de Juan Federico y Guillermo López.