El emotivo adiós de Messi: Shows musicales y sorpresas en su despedida de la Selección

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El partido que la Selección argentina jugará este martes contra Benín marcará la despedida del destacado futbolista Lionel Messi del equipo nacional, y ya se confirmaron los espectáculos musicales que acompañarán el evento.

En este contexto, la AFA junto a los organizadores han anunciado una serie de recitales y actividades que se llevarán a cabo antes y después del encuentro contra el equipo africano.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la jornada comenzará a las 17:30 con una apertura protagonizada por Un Poco de Ruido (UPDR), que incluirá la participación de Sebastián Mendoza y Román, el Original.

Posteriormente, será el momento de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, seguido por Amar Azul, que se presentará alrededor de las 18:00.

Además, se sumarán Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis antes del inicio del partido con Benín, mientras que Fabio Santana será el encargado de interpretar el himno nacional.

Tras el partido, se desarrollará un espectáculo que incluirá drones, pirotecnia, luces y otros recursos técnicos, brindando un cierre espectacular al evento.

Luego, Soledad Pastorutti se presentará en el Estadio Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show titulado "Trampa".

La jornada concluirá alrededor de las 22:30 con una sorpresa musical que se ha anunciado como el gran cierre. Asimismo, se prevé que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hagan entrega de obsequios a Messi.