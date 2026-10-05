El emotivo adiós de Messi: Shows musicales y sorpresas en su despedida de la Selección
La AFA reveló los artistas que se presentarán en el último partido de Messi con la Selección argentina, que se jugará el martes ante Benín. Recitales y sorpresas esperan a los hinchas.
FOTO: Lionel Messi
Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- El partido que la Selección argentina jugará este martes contra Benín marcará la despedida del destacado futbolista Lionel Messi del equipo nacional, y ya se confirmaron los espectáculos musicales que acompañarán el evento.
En este contexto, la AFA junto a los organizadores han anunciado una serie de recitales y actividades que se llevarán a cabo antes y después del encuentro contra el equipo africano.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la jornada comenzará a las 17:30 con una apertura protagonizada por Un Poco de Ruido (UPDR), que incluirá la participación de Sebastián Mendoza y Román, el Original.
Posteriormente, será el momento de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, seguido por Amar Azul, que se presentará alrededor de las 18:00.
Además, se sumarán Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis antes del inicio del partido con Benín, mientras que Fabio Santana será el encargado de interpretar el himno nacional.
Tras el partido, se desarrollará un espectáculo que incluirá drones, pirotecnia, luces y otros recursos técnicos, brindando un cierre espectacular al evento.
Luego, Soledad Pastorutti se presentará en el Estadio Monumental y Ulises Bueno ofrecerá su show titulado "Trampa".
La jornada concluirá alrededor de las 22:30 con una sorpresa musical que se ha anunciado como el gran cierre. Asimismo, se prevé que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hagan entrega de obsequios a Messi.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo?
Un partido de despedida de Lionel Messi con la Selección argentina contra Benín.
¿Quiénes actuarán en el evento?
Artistas como Un Poco de Ruido, Gaspar Benegas, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis.
¿Cuándo inicia la programación musical?
La programación comenzará a las 17:30 con la apertura a cargo de Un Poco de Ruido.
¿Qué sucederá después del partido?
Habrá un espectáculo con drones, pirotecnia y una sorpresa musical como cierre.
¿Quiénes entregarán obsequios a Messi?
Claudio Tapia y Alejandro Domínguez entregarán obsequios al futbolista.
[Fuente: Noticias Argentinas]