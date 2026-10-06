Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, mientras que la humedad se encuentra en un 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad podría generar una sensación de calor moderada a lo largo del día, aunque no se anticipan lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias intensas. El jueves 8, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. Para el viernes 9, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con lluvias ligeras. El fin de semana se mantendrán las lluvias, con mínimas de 11° y máximas que no superarán los 13°.