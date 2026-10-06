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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 21°. Se esperan cielos parcialmente nublados y un leve aumento en la humedad. Conocé todos los detalles del clima.

06/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el martes 6 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el martes 6 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes dispersas, con una temperatura actual de 14°. La sensación térmica es de 14°, mientras que la humedad se encuentra en un 75%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 4 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 4 m/s. La humedad podría generar una sensación de calor moderada a lo largo del día, aunque no se anticipan lluvias significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán cambios en las condiciones climáticas. El miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 21°, con lluvias intensas. El jueves 8, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, con lluvias moderadas. Para el viernes 9, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 15°, con lluvias ligeras. El fin de semana se mantendrán las lluvias, con mínimas de 11° y máximas que no superarán los 13°.

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