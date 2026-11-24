MELBOURNE, Australia — El gobierno australiano ha llegado a un consenso político el martes para implementar leyes de seguridad en línea, que podrían exponer a las grandes empresas tecnológicas a multas que ascienden a miles de millones de dólares si no logran prevenir daños previsibles en internet. Esta legislación ha generado preocupación en Estados Unidos, que advierte que podría resultar en la censura de expresiones lícitas.

El proyecto de ley, denominado Deber Digital de Cuidado, obligaría a las empresas tecnológicas a tomar medidas proactivas para mitigar el riesgo de daño antes de que se materialice, según lo informado por el gobierno australiano. La iniciativa se asemeja a regulaciones europeas recientes, como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada en 2022, y la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, que fue ratificada un año después.

Esta nueva normativa establecería estándares mínimos de seguridad para una variedad de servicios en línea, que incluyen juegos, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial, y exigiría a estas plataformas proteger a los australianos de contenido y comportamientos perjudiciales. La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, declaró a la prensa en el Parlamento de Canberra: "No podemos curar la internet, pero esto proporciona algunos estándares básicos de seguridad y señala que, si lo construyes, eres responsable de sus riesgos".

El gobierno laborista de centroizquierda ha acordado enmiendas propuestas por el partido minoritario de los Verdes para facilitar el avance de la legislación en el Senado, donde no existe una mayoría clara. Los Verdes argumentan que este proyecto devuelve el poder a los ciudadanos australianos, que, según ellos, han pagado un precio elevado por las ganancias de corporaciones extranjeras. El líder de los Verdes, David Shoebridge, expresó: "Hoy recuperamos el poder de un puñado de corporaciones, en su mayoría de Estados Unidos, y se lo devolvemos a los australianos".

Se anticipa que el Senado apruebe el proyecto el miércoles y que la Cámara de Representantes, donde el gobierno tiene mayoría, lo convierta en ley antes de que finalice el año. Las enmiendas también proponen aumentar las sanciones máximas por infracciones, que podrían pasar de 109 millones de dólares australianos (72 millones de dólares) a un 5% de los ingresos globales de la empresa infractora.

El gobierno de Donald Trump había manifestado "serias preocupaciones" sobre el borrador de la ley en septiembre, en un comité parlamentario. Las inquietudes incluyen cómo Australia definiría lo que se considera un "daño previsible". El embajador estadounidense en Australia, David Brat, comunicó a Wells las objeciones de su gobierno a la legislación enmendada, advirtiendo que las definiciones vagamente establecidas de "daños" podrían llevar a la censura de expresiones legítimas.

Brat afirmó en redes sociales: "Como el mayor inversor extranjero en Australia, a Estados Unidos le preocupan las regulaciones que imponen cargas de cumplimiento desproporcionadas a las empresas estadounidenses". En respuesta, Wells indicó que existen puntos de discrepancia que están siendo afinados.

La oposición conservadora del Partido Liberal comparte las inquietudes de Estados Unidos, sosteniendo que el proyecto otorga a ministros del gobierno y al organismo nacional de vigilancia de seguridad en línea la autoridad para decidir lo que es dañino. La senadora opositora de alto rango, Sarah Henderson, comentó que esta legislación pone en peligro la seguridad en línea de los australianos y su libertad de expresión.

Además, las enmiendas de los Verdes permitirían a las personas demandar a empresas de redes sociales en tribunales australianos por daños sufridos en internet. Este desarrollo se da tras el caso del magnate minero australiano Andrew Forrest, quien tuvo que acudir a la justicia estadounidense para demandar a Meta por anuncios fraudulentos que usaban su imagen sin autorización.

El proyecto también ofrece a los usuarios de redes sociales la opción de rechazar contenido generado por algoritmos y facultaría a la agencia de seguridad en línea para eliminar aplicaciones y sitios web que crean imágenes de desnudos a partir de fotos reales. Asimismo, se exigirían protecciones para menores contra contenidos que promuevan trastornos alimentarios, actitudes hostiles hacia las mujeres, pornografía y otras conductas perjudiciales.

Lisa Given, experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT de Melbourne, calificó el borrador de la legislación como "muy bueno" y alineado en gran medida con las leyes europeas. "Será interesante observar qué sucede a nivel global", añadió Given, quien enfatizó que la colaboración entre países podría ser clave para forzar cambios significativos en las prácticas de las grandes tecnológicas.