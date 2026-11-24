Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La conductora Flor de la V expresó su descontento tras el anuncio en vivo del final de su programa "Los Profesionales de siempre", y anunció que podría recurrir a la Justicia para exigir a Canal 9 el cumplimiento de su contrato. La situación se tornó controversial cuando, sin previo aviso a su panel, comunicó que el ciclo concluiría el 31 de enero. Este imprevisto generó un revuelo en redes sociales, donde la conductora enfrentó críticas y acusaciones de que el anuncio fue deliberado.

En una conversación con el ciclo de espectáculos, Flor de la V reveló la difícil situación que atraviesa con el canal: "Estuve luchando todo el año", yendo a hablar para que me vuelvan a poner mi horario. Originalmente, el programa se emitía de 13:30 a 15:30, pero luego su horario cambió a 15:00 a 17:00, lo que impactó negativamente en su audiencia.

La conductora argumentó que este cambio perjudicó su desempeño, afirmando que "en última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario" porque, la verdad es que a mí me perjudicó el cambio de horario. Yo tenía un promedio mucho mejor el año anterior (...) y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido, ni que elegí ni nada.

Flor también comentó cómo se enteró de la finalización de su ciclo: "Me dicen: 'Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales'". Así, ni más ni menos.

En este contexto, la conductora destacó que había confiado en su productora para que comunicara la noticia a su equipo: "Cuando yo se lo comunico a ella, me dice: 'Bueno, yo se lo digo'. Y yo subí muy justo para el aire, porque tuve que retocarme, porque estaba bastante afectada".

Flor de la V no mostró sorpresa ante los comentarios negativos en redes sociales, afirmando que está acostumbrada a la crítica constante: "A mí me pasa algo, que no importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal. Todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada", declaró.

Finalmente, concluyó: "Tuve un año bastante complicado en ese aspecto. Pero bueno, he pasado cosas peores".