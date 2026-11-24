Flor de la V se enfrenta a Canal 9 y podría llevar el caso a la Justicia por su horario
La conductora se refirió al final de su ciclo en Canal 9 y a la llegada de Mandarina Contenidos a la señal.
FOTO: Flor de la V
Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La conductora Flor de la V expresó su descontento tras el anuncio en vivo del final de su programa "Los Profesionales de siempre", y anunció que podría recurrir a la Justicia para exigir a Canal 9 el cumplimiento de su contrato. La situación se tornó controversial cuando, sin previo aviso a su panel, comunicó que el ciclo concluiría el 31 de enero. Este imprevisto generó un revuelo en redes sociales, donde la conductora enfrentó críticas y acusaciones de que el anuncio fue deliberado.
En una conversación con el ciclo de espectáculos, Flor de la V reveló la difícil situación que atraviesa con el canal: "Estuve luchando todo el año", yendo a hablar para que me vuelvan a poner mi horario. Originalmente, el programa se emitía de 13:30 a 15:30, pero luego su horario cambió a 15:00 a 17:00, lo que impactó negativamente en su audiencia.
La conductora argumentó que este cambio perjudicó su desempeño, afirmando que "en última instancia apelaré a los abogados para volver a mi horario" porque, la verdad es que a mí me perjudicó el cambio de horario. Yo tenía un promedio mucho mejor el año anterior (...) y el cambio de horario me mató y no era algo que yo hubiera querido, ni que elegí ni nada.
Flor también comentó cómo se enteró de la finalización de su ciclo: "Me dicen: 'Se compró Mandarina. Y con esta compra tu horario ya está ocupado. Así que lamentablemente vamos a terminar con Los Profesionales'". Así, ni más ni menos.
En este contexto, la conductora destacó que había confiado en su productora para que comunicara la noticia a su equipo: "Cuando yo se lo comunico a ella, me dice: 'Bueno, yo se lo digo'. Y yo subí muy justo para el aire, porque tuve que retocarme, porque estaba bastante afectada".
Flor de la V no mostró sorpresa ante los comentarios negativos en redes sociales, afirmando que está acostumbrada a la crítica constante: "A mí me pasa algo, que no importa cómo lo diga, todo lo que yo haga va a quedar mal. Todo lo que yo diga siempre soy criticada, siempre soy cuestionada", declaró.
Finalmente, concluyó: "Tuve un año bastante complicado en ese aspecto. Pero bueno, he pasado cosas peores".
Lectura rápida
¿Qué anunció Flor de la V?
La conductora informó sobre el final de su programa "Los Profesionales de siempre" y su intención de ir a la Justicia.
¿Cuál es el conflicto con Canal 9?
Flor de la V reclama que el canal no respeta su contrato y el horario acordado para su programa.
¿Qué cambios sufrió su programa?
El horario de emisión cambió de 13:30 a 15:30 a 15:00 a 17:00, afectando su audiencia.
¿Cómo se enteró del final de su ciclo?
Le comunicaron que su horario estaba ocupado debido a la llegada de Mandarina Contenidos.
¿Qué opina sobre las críticas en redes sociales?
Flor de la V afirmó estar acostumbrada a ser criticada y cuestionada constantemente.
[Fuente: Noticias Argentinas]