FOTO: ¿Por qué sube el dólar?: los 8 factores que impulsaron la cotización oficial a un nuevo récord. (NA)

Después de varios meses de relativa estabilidad, el dólar retomó su tendencia alcista y alcanzó este martes nuevos máximos nominales en las distintas franjas del mercado cambiario, tras la reanudación plena de la actividad financiera por el feriado del Día de la Soberanía Nacional.

El dólar mayorista avanzó $13 (0,8%) y alcanzó un récord nominal de $1.593, mientras que la cotización minorista registró un incremento de $20 (1,3%) y llegó a los $1.615 para la venta en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar "blue" subió $15 (0,9%) hasta los $1.690, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de los $1.800.

La aceleración de las cotizaciones responde a una combinación de factores económicos, políticos, financieros, internacionales y estacionales que incrementaron la demanda de moneda extranjera.

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• Los ocho factores que explican la suba del dólar

1. El tipo de cambio por debajo de la inflación. Pese al importante superávit comercial que registra Argentina en lo que va de 2026, la evolución del dólar quedó considerablemente rezagada respecto del incremento de los precios. En casi once meses, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $138 (9,5%), frente a una inflación cercana al 28%.

2. La depreciación del real brasileño. La moneda del principal socio comercial de Argentina perdió terreno frente al dólar tras las elecciones presidenciales de Brasil. Desde el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 25 de octubre, la divisa estadounidense avanzó un 17% en ese país y se acercó a los seis reales. Este escenario afecta la competitividad de las exportaciones argentinas y genera mayor volatilidad regional. En el mismo período, el dólar mayorista local aumentó $59 (3,8%).

3. La caída de los bonos y la búsqueda de cobertura. El retroceso de los títulos públicos argentinos y el incremento del riesgo país, que superó los 1.100 puntos básicos por primera vez desde el 22 de octubre de 2025, incentivaron a inversores y empresas a buscar refugio en moneda extranjera.

4. La incertidumbre política y electoral. Aunque todavía faltan once meses para las elecciones presidenciales de 2027, las dudas sobre la continuidad del programa económico y financiero comenzaron a incidir en las decisiones de los operadores del mercado y a favorecer la dolarización de las carteras.

5. El fortalecimiento internacional del dólar. Las expectativas de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, sumadas a la caída de los precios internacionales de materias primas como la soja y el petróleo, también ejercen presión sobre el mercado cambiario argentino. El índice dólar (DXY), que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a otras divisas relevantes, superó los 103 puntos y alcanzó su nivel más elevado desde marzo de 2025.

6. El estancamiento de las reservas del Banco Central. Las reservas internacionales del BCRA permanecen en torno a los US$49.000 millones desde hace más de tres meses. Ante el exigente calendario de vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera previsto para 2027, el mercado contempla la posibilidad de que la autoridad monetaria incremente sus compras de divisas, lo que podría generar una presión adicional sobre la cotización.

7. El rendimiento de las inversiones en pesos. Las perspectivas de que la suba del dólar durante noviembre supere tanto a la inflación como a las tasas de interés que ofrece el Tesoro por sus instrumentos de deuda de corto plazo reducen el atractivo relativo de las colocaciones en moneda local y favorecen la demanda de divisas.

8. La mayor demanda por fin de año. La proximidad de la temporada de vacaciones suele incrementar las compras de dólares, tanto por parte de quienes buscan cobertura financiera como de aquellos que prevén realizar viajes al exterior.

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El economista Gustavo Ber, del Estudio Ber, señaló que el reciente incremento del tipo de cambio mayorista ya supera el 3% en noviembre, mientras que la brecha con el contado con liquidación se ubica por encima del 13%.

En ese sentido, indicó que la expectativa está puesta en si las autoridades optarán por proporcionar mayor liquidez para contener las tasas de interés de corto plazo o si mantendrán una política monetaria restrictiva que derive en un incremento de esas tasas.

Por su parte, los analistas de Vector Investments destacaron el aporte del superávit comercial de octubre, impulsado por el crecimiento de las exportaciones y la mejora de los términos de intercambio.

Sin embargo, advirtieron que parte de ese resultado también se explica por una reducción de las cantidades importadas y que el saldo favorable de la balanza comercial no implica necesariamente una acumulación de reservas internacionales.

Respecto del contexto externo, señalaron que la recuperación de los mercados accionarios internacionales convive con un fortalecimiento del dólar, un escenario que podría favorecer a los activos de economías emergentes con mayor capacidad de generación de divisas y perjudicar a aquellos más dependientes del financiamiento.