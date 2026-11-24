Vuelve el calor intenso a Córdoba: qué días la máxima llegará a los 35 grados
Tras el fin de semana largo con tormentas, se estabiliza el tiempo en la provincia. El ascenso térmico será sostenido y en el interior superarían los 40 grados.
24/11/2026 | 13:28Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Córdoba deja atrás las tormentas del fin de semana largo y se prepara para una seguidilla de jornadas con tiempo estable y temperaturas en franco ascenso. Según el pronóstico, el calor volverá con fuerza a la capital provincial y tendrá su punto más alto entre el domingo y el lunes próximos, cuando las máximas podrían alcanzar los 35 grados.
En algunos sectores del interior de la provincia el escenario será todavía más exigente, con registros térmicos que podrían superar los 40 grados.
El pronóstico día por día en Córdoba
Tras la mejora gradual prevista para este martes, el termómetro subirá de manera sostenida hacia el cierre de la semana:
Martes: persiste algo de inestabilidad y humedad elevada, pero el cielo se despejará con el correr de las horas y la máxima llegará a los 26 grados.
Miércoles: jornada con cielo despejado, una mínima de 15 grados y una máxima de 28 grados.
Jueves: se espera mayor nubosidad, aunque sin lluvias previstas.
Viernes: el calor comenzará a sentirse con más intensidad y la máxima trepará hasta los 30 grados en la capital, con marcas superiores en el interior.
Sábado: continuará el tiempo soleado y caluroso, con una máxima estimada de 33 grados.
Domingo y lunes: serán los días más sofocantes de la serie, con máximas de hasta 35 grados en la ciudad de Córdoba.
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Cuándo volvería a cambiar el tiempo
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la racha de tiempo seco y calor intenso no sería definitiva. Hacia el inicio de la próxima semana podría regresar la inestabilidad, mientras que a partir del próximo martes se aguarda un descenso de las temperaturas que pondría fin al tramo más agobiante.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el clima en Córdoba? Se anticipa una seguidilla de jornadas con tiempo estable y temperaturas en ascenso.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por fuentes meteorológicas.
¿Cuándo alcanzarán las máximas temperaturas? Las máximas temperaturas se alcanzarán entre el domingo y el lunes, llegando hasta 35 grados.
¿Dónde se registrarán temperaturas más altas? En algunos sectores del interior de la provincia, donde podrían superarse los 40 grados.
¿Cómo cambiará el clima la próxima semana? Hacia el inicio de la próxima semana podría regresar la inestabilidad y descenderán las temperaturas.