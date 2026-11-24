FOTO: Piden la suspensión de la licencia de Lara Rapallo por maniobras peligrosas en Pinamar

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó este martes la suspensión del registro de Lara Rapallo, una joven conductora de 20 años detenida en la ciudad costera de Pinamar por ejecutar maniobras peligrosas con su camioneta en los médanos de la zona conocida como La Olla.

"Tras identificarla, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante", informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La ANSV advirtió que "la peligrosidad de estas maniobras se agrava por el lugar donde fueron realizadas", enfatizando que estas acciones no solo representan un riesgo para los involucrados, sino también para terceros que podrían verse afectados.