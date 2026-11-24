Piden la suspensión de la licencia de Lara Rapallo por maniobras peligrosas en Pinamar
La Agencia Nacional de Seguridad Vial requirió la suspensión preventiva del registro de Lara Rapallo tras su detención por realizar maniobras imprudentes en los médanos de Pinamar.
FOTO: Piden la suspensión de la licencia de Lara Rapallo por maniobras peligrosas en Pinamar
Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó este martes la suspensión del registro de Lara Rapallo, una joven conductora de 20 años detenida en la ciudad costera de Pinamar por ejecutar maniobras peligrosas con su camioneta en los médanos de la zona conocida como La Olla.
"Tras identificarla, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante", informaron a la Agencia Noticias Argentinas.
La ANSV advirtió que "la peligrosidad de estas maniobras se agrava por el lugar donde fueron realizadas", enfatizando que estas acciones no solo representan un riesgo para los involucrados, sino también para terceros que podrían verse afectados.
Lectura rápida
¿Qué solicitó la ANSV?
La ANSV pidió la suspensión del registro de Lara Rapallo por su conducta imprudente al volante.
¿Quién es Lara Rapallo?
Lara Rapallo es una conductora de 20 años detenida en Pinamar por realizar maniobras peligrosas.
¿Dónde ocurrieron los hechos?
Los incidentes tuvieron lugar en los médanos de la zona conocida como La Olla en Pinamar.
¿Cuándo se solicitó la suspensión?
La solicitud de suspensión fue realizada el 24 de noviembre de 2026.
¿Por qué se considera grave su conducta?
Su conducta al volante se considera grave debido a la peligrosidad de las maniobras y el lugar donde se realizaron.
[Fuente: Noticias Argentinas]