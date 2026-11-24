Huenú Mastronardi, psicóloga originaria de Esquel, decidió volver a sus raíces en la Patagonia tras años de trabajo en Buenos Aires y el exterior. Se estableció en Trelew junto a su pareja Carlos, quien es apicultor.

La psicóloga cuenta que su proyecto, Valle Andino, comenzó como una marca de miel y se ha expandido a la producción agrícola y el turismo. "Esta no es la vida que yo quiero vivir", mencionó a Cadena 3 al referirse al estrés que experimentaba en las grandes ciudades.

En sus dos hectáreas, Huenú y Carlos producen miel de cuatro variedades, así como derivados de la colmena y una huerta destinada inicialmente al autoconsumo. Su enfoque busca evitar agroquímicos. "Quería comer sin agroquímicos, así de simple", compartió sobre su motivación para iniciar la huerta.

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Ella describe su establecimiento como "un lugar paradisíaco", resaltando el entorno natural que rodea su hogar. Además, ha desarrollado un parque temático que combina educación y bienestar, implementando actividades como retiros y meditaciones. "La naturaleza te da todas las respuestas", afirma sobre su conexión con el entorno.

A pesar de su nueva vida, Huenú sigue ejerciendo como psicóloga, atendiendo al aire libre y explorando nuevas áreas como el neuropaisajismo. Indica que la conexión con la naturaleza tiene un impacto significativo en la salud mental, tanto para turistas como pacientes.

Además, destaca: "Los problemas humanos son los mismos en una mega ciudad que en un pueblito". Su proceso de reconexión con la naturaleza la llevó a comprender que la tranquilidad y el bienestar se encuentran en la simplicidad de cultivar y convivir con el paisaje.

Entrevista de La Argentina Posible.