Dejó su consultora para cumplir un sueño: transformó dos hectáreas en una chacra de miel y flores
Huenú Mastronardi volvió a sus raices, fundó Valle Andino y contó en diálogo con Cadena 3 su historia
24/11/2026 | 14:45Redacción Cadena 3
FOTO: Establecimiento Valle Andino.
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Audio. Es psicóloga, cerró su consultora y se reconvirtió en emprendedora en Chubut
La Argentina Posible
Huenú Mastronardi, psicóloga originaria de Esquel, decidió volver a sus raíces en la Patagonia tras años de trabajo en Buenos Aires y el exterior. Se estableció en Trelew junto a su pareja Carlos, quien es apicultor.
La psicóloga cuenta que su proyecto, Valle Andino, comenzó como una marca de miel y se ha expandido a la producción agrícola y el turismo. "Esta no es la vida que yo quiero vivir", mencionó a Cadena 3 al referirse al estrés que experimentaba en las grandes ciudades.
En sus dos hectáreas, Huenú y Carlos producen miel de cuatro variedades, así como derivados de la colmena y una huerta destinada inicialmente al autoconsumo. Su enfoque busca evitar agroquímicos. "Quería comer sin agroquímicos, así de simple", compartió sobre su motivación para iniciar la huerta.
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Ella describe su establecimiento como "un lugar paradisíaco", resaltando el entorno natural que rodea su hogar. Además, ha desarrollado un parque temático que combina educación y bienestar, implementando actividades como retiros y meditaciones. "La naturaleza te da todas las respuestas", afirma sobre su conexión con el entorno.
A pesar de su nueva vida, Huenú sigue ejerciendo como psicóloga, atendiendo al aire libre y explorando nuevas áreas como el neuropaisajismo. Indica que la conexión con la naturaleza tiene un impacto significativo en la salud mental, tanto para turistas como pacientes.
Además, destaca: "Los problemas humanos son los mismos en una mega ciudad que en un pueblito". Su proceso de reconexión con la naturaleza la llevó a comprender que la tranquilidad y el bienestar se encuentran en la simplicidad de cultivar y convivir con el paisaje.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Huenú Mastronardi? Es una psicóloga originaria de Esquel que se estableció en Trelew.
¿Qué proyecto inició? Inició el proyecto Valle Andino, que comenzó como una marca de miel y se expandió a la producción agrícola y el turismo.
¿Dónde se encuentra su establecimiento? Su establecimiento está ubicado en Trelew, en la Patagonia.
¿Cómo afecta la naturaleza a su trabajo? Huenú considera que la conexión con la naturaleza impacta significativamente en la salud mental de sus pacientes.
¿Cuál es su enfoque en la producción agrícola? Su enfoque busca evitar agroquímicos, promoviendo una alimentación más saludable.