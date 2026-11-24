Los cantantes Tiago PZK y La Joaqui atravesaron un contratiempo vial mientras recorrían la Patagonia cuando el vehículo en el que se desplazaban detuvo su marcha sobre la calzada en las afueras de Esquel, provincia de Chubut. Sin contar con asistencia inmediata en el lugar, ambos recurrieron a sus plataformas digitales para dar aviso de la situación y pedir ayuda a quienes pudieran acercarse a remolcarlos.

En el registro audiovisual difundido a través de las historias de Instagram de Tiago PZK, etiquetado con la ubicación Chubut, Esquel, el músico se dirigió directamente a su audiencia desde el costado del camino, con el entorno serrano de fondo y la camioneta blanca detenida a corta distancia.

Durante el mensaje, expresó: "Nos quedamos acá en la ruta, si alguien nos puede venir a remolcar… estamos haciendo dedo". En el transcurso del video, la toma se amplía para mostrar a La Joaqui junto al rodado y concluye con un abrazo entre ambos mientras esperaban una solución para continuar el trayecto.

Cronología de una relación consolidada en el ámbito público

El episodio ocurre dos meses después de que ambos hicieran público su vínculo amoroso. A fines de septiembre de 2026, la pareja confirmó el romance mediante una fotografía en la que aparecían tomados de la mano al descender de un avión privado en La Rioja, adonde habían viajado para participar del evento Septiembre Joven.

Con anterioridad, La Joaqui había señalado en declaraciones al programa Puro Show, de eltrece, que durante años mantuvieron únicamente un lazo de amistad y colaboración artística en el freestyle y la escena urbana, antes de reencontrarse desde otro lugar. Tras las primeras apariciones públicas —entre ellas registros en el Ecoparque porteño, el viaje a La Rioja y una visita a la familia de El Noba, donde Vanesa Aranda los presentó como pareja—, la relación cobró visibilidad constante tanto en viajes como en compromisos profesionales.

Repercusiones mediáticas y aclaración sobre rumores

La confirmación del noviazgo se produjo poco después de que La Joaqui anunciara, a fines de julio de 2026, el final de su relación de más de dos años con Luck Ra. Ese contexto generó debates en redes sociales y versiones de tensiones en el entorno cercano, frente a las cuales la pareja respondió con mensajes que reivindicaban su decisión de sostener el vínculo pese a las críticas externas, sintetizadas en la frase "El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí".

En paralelo al incidente registrado en la ruta patagónica, la cantante también desmintió durante la semana rumores sobre un supuesto embarazo. Consultado el tema por Ángel de Brito, el conductor relató en el programa de streaming Bondi Live la respuesta directa que recibió de la intérprete para descartar esas versiones: "No, nada que ver, estoy morfando mucho".