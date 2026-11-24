FOTO: Boca viene de quedarse con el título en la Copa Sudamericana.

Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- Boca Juniors se enfrentará este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza, en un partido clave para asegurar su lugar entre los ocho mejores del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro está programado para las 21 horas y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". La cobertura del partido será en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de ESPN Premium. El árbitro designado para este encuentro es Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.

Boca llega a este encuentro con la moral alta, tras haber conquistado el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual, además de haber ganado la Copa Sudamericana este último sábado, tras derrotar al Atlético Mineiro de Brasil en la final.

Este partido se presenta como una verdadera prueba para el "Xeneize", que también tiene en el horizonte una final crucial el próximo miércoles contra Platense en la Copa Argentina.

Por su parte, Independiente Rivadavia tuvo un año destacado, logrando pelear hasta el final en la tabla anual y finalizando en la cuarta posición.

En cuanto a su rendimiento en el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Alfredo Berti tuvo una primera fase irregular, terminando séptimos en la Zona B con 23 puntos.

El ganador de este encuentro se enfrentará en los cuartos de final a Gimnasia y Esgrima La Plata, que logró avanzar tras vencer 4-2 a Newell’s en tiempo extra.