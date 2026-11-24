Matías Cóccaro expresó su bronca tras la derrota de Newell’s por 4-2 ante Gimnasia en La Plata, resultado que dejó al equipo rosarino eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura. El delantero cuestionó lo sucedido en el cierre del encuentro y consideró que el rendimiento del conjunto rojinegro merecía otro desenlace.

“Después del partido que hicimos, siento que nos merecíamos el triunfo y quizás no pasó por nosotros, sino que pasó por otro lado”, sostuvo el uruguayo. Ante la consulta sobre esa referencia, aclaró que su fastidio no estaba relacionado con cuestiones futbolísticas y dejó entrever su malestar con las decisiones arbitrales.

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De todos modos, Cóccaro reconoció que el equipo debe revisar su propio rendimiento y corregir errores. “Hay un montón de cuestiones futbolísticas que tenemos que corregir porque hay que ser autocríticos. Saber que hicimos cosas bien y cosas muy mal”, señaló.

El atacante también admitió su incomodidad al hablar después de la eliminación, aunque explicó que decidió presentarse ante la prensa en representación del plantel. Sus declaraciones reflejaron la frustración del vestuario tras una derrota que terminó con las aspiraciones de Newell’s en el campeonato.