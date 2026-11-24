Cóccaro, tras la eliminación de Newell's: "No pasó por nosotros, sino por otro lado"
El delantero uruguayo manifestó su bronca tras el 4-2 ante Gimnasia en La Plata y dejó entrever su malestar con las decisiones arbitrales.
24/11/2026 | 07:42Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Matías Cóccaro, jugador de Newell's.
Matías Cóccaro expresó su bronca tras la derrota de Newell’s por 4-2 ante Gimnasia en La Plata, resultado que dejó al equipo rosarino eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura. El delantero cuestionó lo sucedido en el cierre del encuentro y consideró que el rendimiento del conjunto rojinegro merecía otro desenlace.
“Después del partido que hicimos, siento que nos merecíamos el triunfo y quizás no pasó por nosotros, sino que pasó por otro lado”, sostuvo el uruguayo. Ante la consulta sobre esa referencia, aclaró que su fastidio no estaba relacionado con cuestiones futbolísticas y dejó entrever su malestar con las decisiones arbitrales.
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De todos modos, Cóccaro reconoció que el equipo debe revisar su propio rendimiento y corregir errores. “Hay un montón de cuestiones futbolísticas que tenemos que corregir porque hay que ser autocríticos. Saber que hicimos cosas bien y cosas muy mal”, señaló.
El atacante también admitió su incomodidad al hablar después de la eliminación, aunque explicó que decidió presentarse ante la prensa en representación del plantel. Sus declaraciones reflejaron la frustración del vestuario tras una derrota que terminó con las aspiraciones de Newell’s en el campeonato.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Newell’s?
Newell’s fue eliminado en los octavos de final del Torneo Clausura tras perder 4-2 ante Gimnasia.
¿Quién expresó su bronca tras la derrota?
El delantero Matías Cóccaro expresó su bronca y frustración después del partido.
¿Cuándo se dio la derrota?
La derrota ocurrió en el cierre del encuentro en el Torneo Clausura.
¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en La Plata, en el estadio de Gimnasia.
¿Por qué Cóccaro se sintió frustrado?
Cóccaro se sintió frustrado por el rendimiento del equipo y las decisiones arbitrales que influyeron en el resultado.