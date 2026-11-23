Por Adrián Simioni

Si la Municipalidad de Córdoba no logra ordenar siquiera el barrido de las calles —hoy envuelto en un escándalo de proporciones por el manejo de horas extras, denuncias cruzadas y audios filtrados—, ¿qué ocurriría si el Estado municipal decidiera hacerse cargo de un servicio vital como el agua potable? La pregunta no es teórica: el próximo 7 de mayo vence la concesión histórica del servicio de agua en la capital cordobesa, hoy en manos del Grupo Roggio, y ya comenzaron a escucharse voces que impulsan la estatización del sistema.

El contexto actual funciona como una advertencia difícil de ignorar. En el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), el propio director Santiago Pinsiroli destapó un gasto descontrolado en horas extras administradas por el gremio SURRBAC y denunció presiones desde la cúpula municipal —incluyendo al intendente Daniel Passerini, al secretario de Ambiente y a asesores jurídicos— para abonar liquidaciones de octubre que habían sido objetadas por irregulares, incluso bajo argumentos inconsistentes vinculados a una visita papal realizada recién el 10 de noviembre. A ese cuadro se suman los audios atribuidos a Mauricio Saillén con amenazas de destapar otras maniobras y reclamos para incorporar personal.

Con ese antecedente fresco sobre la mesa, la discusión por el futuro del agua en Córdoba exige máxima cautela. Hasta el momento, la gestión municipal no avanzó en un nuevo esquema contractual moderno —que podría integrar cloacas o ampliar la cobertura al área metropolitana—, por lo que aparecen dos caminos igual de inquietantes: prorrogar el contrato actual sin cambios o ceder ante los "cantos de sirena" de quienes proponen volver a un esquema estatal.

Los cordobeses ya conocen esa experiencia. Hasta mediados de la década del 90, cuando el servicio estaba en manos de la empresa estatal EPOS, los cortes eran moneda corriente, amplios sectores de la ciudad carecían de suministro y el agua llegaba turbia a las canillas.

Los números actuales terminan de dimensionar la diferencia de gestión. Para captar el agua, trasladarla por canales, potabilizarla, darle presión y distribuirla todos los días a cerca de medio millón de hogares, Aguas Cordobesas facturó el año pasado 147.000 millones de pesos y opera con 470 empleados. En contraste, el COyS gastó 120.000 millones de pesos —casi la misma cifra— y cuenta con 1.600 empleados para ofrecer un barrido deficiente en una ciudad que sigue sucia.

El riesgo de estatizar el agua bajo las actuales prácticas políticas es evidente: convertir un servicio esencial que hoy llega a todas las viviendas en una nueva caja para acomodar punteros y multiplicar estructuras ineficientes. Frente a las ideas estrambóticas que empiezan a circular de cara al vencimiento de mayo, Córdoba no puede darse el lujo de repetir los errores del pasado.