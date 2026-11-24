Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes dispersas y una temperatura de 21°. La sensación térmica se sitúa en 20°, con una humedad del 41%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1016 hPa.

El clima hoy martes 24 de noviembre

Para este martes 24 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por un cielo parcialmente nublado, con viento moderado y una humedad que se mantendrá en niveles confortables. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en la provincia.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. El miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28°, con lluvias intensas. El jueves 26 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con lluvias moderadas. Para el viernes 27 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 32°, con lluvias ligeras. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 22° y la máxima de 32°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, se espera un clima despejado, con una mínima de 23° y una máxima de 34°.