Por Miguel Clariá

La propuesta de realizar un homenaje a Mario Santucho, líder del PRT-ERP, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a encender una discusión profunda y recurrente en la Argentina: qué se recuerda, qué se honra y dónde se trazan los límites en una institución pública dedicada a la formación de ciudadanos y profesionales.

De acuerdo con los fundamentos expuestos para impulsar la iniciativa, la decisión se apoya en la idea de que Santucho "encarnó de manera ejemplar el compromiso con la transformación social". A ello se suma el argumento de que la universidad pública debe estar abierta a debatirlo todo, un principio en sí mismo valioso y constitutivo de la vida académica.

Debatir no es lo mismo que homenajear

El núcleo del cuestionamiento radica en una distinción conceptual de peso: una cosa es debatir y otra muy distinta es homenajear. Mientras que el debate convoca a analizar procesos históricos, tensiones políticas y miradas contrapuestas, un homenaje implica una valoración previa, una toma de postura que consagra una figura o una trayectoria como digna de reconocimiento.

Calificar como "ejemplar" a quien optó por la vía armada, el secuestro y la violencia política contra autoridades constitucionales —incluso en un contexto histórico marcado por crisis, exclusiones y graves conflictos— choca con los consensos básicos de la convivencia democrática. Aun cuando se discutan las responsabilidades y los horrores de distintos actores de aquella época, la legitimidad del voto popular y las instituciones republicanas constituye un punto de partida insoslayable.

El criterio de la "convicción" como vara

El problema se vuelve aún más evidente cuando el argumento se desplaza hacia la intensidad o la convicción de las ideas. En la historia política argentina no faltaron sectores de signos opuestos —desde levantamientos armados hasta organizaciones parapoliciales o paramilitares como la Triple A— que actuaron convencidos de la justeza de su causa o de la necesidad de imponer su proyecto por la fuerza.

Si la lealtad a una convicción o la voluntad de transformar la realidad bastaran para convertir a alguien en un "ejemplo", el criterio perdería toda brújula ética y democrática. La universidad que forma a futuros dirigentes, abogados y periodistas tiene el desafío de examinar la historia con rigor crítico, sin romantizar la violencia ni convertir el fanatismo o la lucha armada en modelo.

Mirar hacia adelante sin reabrir viejos incendios

En una sociedad que enfrenta urgencias cotidianas y desafíos concretos en el presente, reivindicar figuras ligadas a la violencia política del pasado tiende a polarizar más que a esclarecer. La memoria histórica es necesaria para comprender de dónde venimos y evitar retrocesos, pero exige equilibrio, precisión y apego a los valores democráticos.

Honrar lo ejemplar en una democracia implica destacar la construcción institucional, el respeto por la ley y la resolución pacífica de los conflictos, no los episodios de violencia que marcaron las etapas más oscuras de la historia reciente.