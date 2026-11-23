FOTO: Keane Lewis Potter festeja uno de sus goles ante el Everton.

El Brentford sorprendió al Everton en condición de local y lo goleó por 4 a 0, sobre el cierre de la undécima fecha de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

En un encuentro disputado en el estadio Brentford Community, el local se impuso con el doblete del lateral Keane Lewis Potter, a los 23 y 25 minutos del primer tiempo, mientras que Vitaly Janelt convirtió en 21 del complemento y Fabio Carvalho sentenció el resultado con tiempo cumplido.

Además, el defensor James Tarkowski fue expulsado de forma directa en la visita a los 40 minutos de la primera etapa, a instancias del VAR.

La victoria permite que el elenco rojiblanco trepe hasta el sexto puesto, con su segundo triunfo en tres fechas y llegando a los 17 puntos, a uno de la zona de copas europeas, mientras que el equipo que dirige David Moyes quedó noveno con 16 unidades.

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El Brentford fue superior a los “Toffees” en un encuentro entre dos clubes que aspiran a clasificar a copas internacionales, con un marcador que parecía irremontable desde la primera etapa.

Los dos primeros goles, obra de Keane Lewis Potter, fueron un calco: a los 23 y 25 minutos del primer tiempo, el carrilero se quedó con una pelota suelta sobre el borde del área y sacó dos disparos débiles, aunque fue favorecido por la fortuna, ya que ambos se desviaron en la defensa rival y superaron al arquero Jordan Pickford, que quedó fuera de acción en las dos ocasiones.

Además, la visita se quedó con 10 hombres por un duro planchazo de Tarkowski, sobre el final de la primera mitad, quien impactó de lleno en la tibia del mediocampista ucraniano Yegor Yarmolyuk.

Ya en la segunda etapa, a los 21 minutos, Janelt se quedó con la pelota algunos metros por detrás de la medialuna del área y sacó un zurdazo violento, que se metió por el ángulo izquierdo de Pickford, para que luego Carvalho sentencie la goleada en tiempo cumplido, de cabeza.

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