El viernes 20 de noviembre, un breve gesto ocular del legislador demócrata Jordan J. G. Wright se volvió viral y encendió teorías conspirativas que lo señalaban como un reptiliano.

El episodio ocurrió mientras permanecía detrás del alcalde Zohran Mamdani durante el anuncio de un plan para cerrar la cárcel de Rikers Island.

Las cámaras captaron a Wright esbozando una sonrisa leve antes de parpadear y dirigir los ojos hacia arriba. En redes sociales, el clip circuló miles de veces con comentarios que sugerían una supuesta pérdida momentánea de apariencia humana.

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La respuesta de Jordan Wright

Frente al impacto del video, el asambleísta descartó cualquier explicación sobrenatural y respondió al New York Post. "No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro", sostuvo.

También apeló a la ironía y a su gestión para rebatir las versiones sobre su identidad: "Obviamente soy un ser humano, y mi humanidad puede verse a través de mi trabajo legislativo, como los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem", afirmó Wright, y bromeó: "Sobre reptiles y extraterrestres, no tengo mucho para decir".

Wright representa al distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York, que abarca zonas de Harlem. Es hijo del exlegislador Keith L. T. Wright y nieto del exjuez de la Corte Suprema estatal Bruce Wright. En noviembre obtuvo la reelección sin oposición tras ganar las primarias demócratas de junio, con foco en vivienda asequible, acceso a la salud y seguridad pública.

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A Democratic New York assemblyman sets off wild “lizard people” theories online after an unusual eye roll behind Mayor Zohran Mamdani goes viral. Assemblyman Jordan J.G. Wright was standing behind Mamdani during a Friday press conference on closing Rikers Island when cameras caught him grinning and rolling his eyes in a circular motion toward the back of his head. After social media users began questioning whether he was a “reptilian,” Wright addressed the viral moment in a statement to the New York Post: “Obviously I’m a human being... I can’t speak to any reptiles or aliens.” Read more about the strange moment and the wild internet reactions it sparked:https://t.co/Jwcj0szdpN — Fox News (@FoxNews) November 23, 2026

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Anatomía de una teoría conspirativa

El clip reactivó el mito conspirativo sobre supuestos seres extraterrestres con rasgos reptilianos infiltrados en cargos de poder, una hipótesis sin ningún respaldo científico.

En paralelo a las bromas y especulaciones en redes, algunos usuarios mencionaron el fenómeno de Bell, un reflejo ocular habitual que hace rotar los globos oculares hacia arriba al cerrar los párpados, aunque no existe constancia de que ese mecanismo explique de forma concluyente lo ocurrido en la grabación.

El anuncio detrás del viral

El episodio ocurrió durante la conferencia de prensa en la que la administración de Mamdani presentó su hoja de ruta para cerrar Rikers Island antes de 2032, tras décadas de cuestionamientos por violencia, hacinamiento y precariedad en el complejo penitenciario:

Reducción de detenidos: bajar la población carcelaria de unas 6.700 personas a poco más de 4.000 mediante programas de supervisión, alternativas al encarcelamiento y políticas contra la reincidencia.

Traslado a unidades locales: reubicar a quienes continúen bajo custodia en centros más pequeños repartidos entre Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx.