FOTO: Así quedó uno de los autos involucrados en Bv. Avellaneda y Santa Fe.

Un fuerte choque entre un Chevrolet y una camioneta Fiat Fastback provocó importantes daños materiales y dejó un semáforo peatonal destruido en la intersección de avenida Avellaneda y Santa Fe, en Rosario. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este martes y obligó a interrumpir parcialmente la circulación.

En la SUV viajaban cuatro personas que, pese a la violencia del impacto y los daños en la parte delantera del vehículo, resultaron ilesas. Los airbags se activaron y el parabrisas también sufrió daños. En tanto, el único ocupante del Chevrolet debió ser trasladado para recibir atención médica.

Según fuentes policiales, los controles de alcoholemia realizados a los conductores de ambos vehículos dieron resultado negativo. Además, producto del impacto, el poste que sostenía el semáforo peatonal fue arrancado de su base y quedó completamente fuera de servicio.

Por el operativo y los trabajos en el lugar, permanece cortado el tránsito en San Lorenzo y bulevar Avellaneda, en la mano hacia el sur. Los vehículos que circulan en ese sentido deben tomar un desvío, mientras que la circulación hacia el norte se encuentra habilitada.

Informe de Julián Maragliano.