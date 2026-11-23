Por Guillermo López

Más allá de que las dos grandes concesiones de servicios de la Municipalidad de Córdoba -transporte y basura- quedaron postergadas y será el próximo intendente quien convoque a una nueva licitación, hay otras dos que aún están con posibilidades de ser convocadas.

Estamos hablando de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), un negocio de 65 millones de dólares por los próximos 10 años y del cual hemos hablado acá , y otro el agua potable, que podría incluir el apetecible subrubro “cloacas”.

El próximo 7 de mayo vence el contrato de concesión de Aguas Cordobesas, la empresa concesionaria del servicio potabilización y distribución de agua potable en la Ciudad de Córdoba desde hace 30 años.

El nuevo pliego de concesión se prorrogaría al actual controlante –Grupo Roggio- pero eso indicaría respetar el servicio original, es decir, no incluiría privatizar las cloacas (el saneamiento del agua).

Pero aún hay tiempo de un nuevo contrato que las incluya, y por esa razón no está descartada una nueva concesión, a un privado o a un ente autárquico de control estatal, que incluiría este último servicio (cloacas), que por sí mismo podría facturar unos 60.000 millones al año, según entendidos. Seis ITV.

Quienes conocen de las posibilidades de que esto último ocurra subrayan aspectos que harían pensar en una activación de la nueva licitación. Veamos, por orden de aparición.

En primer lugar, las modificaciones de los artículos 16 y 17 del Presupuesto 2027 –cuya audiencia pública es este martes- deja abierta la puerta para ceder lo recaudado por Contribución para el Financiamiento Integral de Infraestructura Sanitaria (CFIS), que en octubre fueron $2.000 millones, conformado por el 16% de cada boleta de agua. Esto estaba en el presupuesto vigente par este año y no se tocó.

En segundo término, apuntan a otro aspecto que se está estudiando: el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (Ersep) ya no será el ente que controle el servicio, municipalizado desde 2020. ¿Y quién lo remplazaría? Podría suplirlo la Unidad Ejecutora Metropolitana Agua y Saneamiento del Ente Metropolitano Córdoba (UEMAS), que funciona bajo la órbita del Ente Metropolitano Córdoba.

A su cargo tiene las obras del Acueducto Arco Noroeste que realizará obras de distribución de agua potable en loteos de Villa Allende y Juárez Celman y que para ello dispondrá de casi 60 millones.

Pero hay un tercer aspecto que hace verosímil esta especia: si la metropolización del servicio de aguas y cloacas quedara con el UEMAS como autoridad competente , hoy su titular es el ingeniero civil Juan Pablo Brarda, quien tuvo una destacada participación en Aguas Cordobesas en la elaboración del plan de inversiones en 2005 y en la nueva renegociación del contrato de la provincia con el Grupo Roggio, en 2008 (Ver CV).

¿Le faltarán a la UEMAS representantes de los municipios, léase, cargos? Hay quienes dicen que esa es una carta que podría jugarse en época de elecciones, ya que son cuestiones que podrían apurar un llamado a licitación antes de mayo.

Si el servicio de cloacas queda controlado por un ente estatal se evitaría un conflicto con el Suoem y sus combativos delegados del sector, quienes aseguran que tienen números para mostrar que no es necesario privatizarlas en la capital provincial sino mejorar los recursos del área.

Así las cosas, 16% de la factura de agua que pagamos los cordobeses y el ítem de unos 200.000 contribuyentes por cloacas en el cedulón del Impuesto Inmobiliario Urbano unificado de Córdoba son el piso de este subrubro que se sumaría a una licitación que por ahora se prorrogará. Pero la historia de las concesiones públicas en Córdoba es muy dinámica, como agua entre los dedos.