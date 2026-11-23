El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró este lunes que las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei permitieron reducir, en promedio, un 15% los precios relativos de los productos de consumo masivo alcanzados por esas medidas.

El funcionario respaldó sus declaraciones en una investigación realizada por economistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y sostuvo que "la desregulación es anticasta y proconsumidor".

El presidente Javier Milei también celebró los resultados del estudio a través de sus redes sociales, donde compartió el informe bajo la frase "Desregulación y la mejora en el bolsillo de la gente".

La investigación, elaborada por los economistas Guido Porto, Santiago Cerutti, Guillermo Falcone y Jorge Puig, evaluó el comportamiento de los precios de los productos alcanzados por las desregulaciones en comparación con aquellos que no registraron modificaciones normativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para ello, los especialistas utilizaron herramientas de inteligencia artificial con las que analizaron alrededor de 18.000 publicaciones del Boletín Oficial desde el inicio de la gestión de Milei.

A partir de ese relevamiento, compararon la evolución de los precios de ambos grupos de productos y detectaron que la diferencia se amplió progresivamente tras la entrada en vigencia de las medidas.

Según el informe, la reducción relativa de los precios llegó al 15% al cabo de nueve meses de aplicación de las reformas. El resultado no implica una disminución nominal ni generalizada de los precios en los supermercados.

La difusión del estudio se produjo en un contexto en el que el consumo masivo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Scentia, el consumo creció un 0,9% interanual en octubre, aunque acumuló una contracción del 2,3% durante los primeros diez meses de 2026.

En el caso de los supermercados de cadena, las ventas retrocedieron un 0,3% interanual en octubre y acumularon una caída del 3,5% en lo que va del año. Los autoservicios independientes registraron una baja del 0,4%, mientras que el canal mayorista se contrajo un 6,4%.

Por su parte, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondientes a agosto mostraron una caída real del 3,7% interanual en las ventas de supermercados.

Si bien la cantidad de operaciones aumentó un 7,2%, el gasto promedio por ticket disminuyó un 10,2% en términos reales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-