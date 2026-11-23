La Fiorentina cayó por 3 a 0 en su visita al Monza, en un duelo entre dos equipos que transitan la zona baja de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.

En un encuentro que se disputó en el estadio Brianteo, el local ganó con el doblete del delantero Gustavo Varela, a los 44 minutos del primer tiempo y cinco del segundo, además del tanto de Jay Robinson, en 14 del complemento.

La caída le cortó a la Fiorentina una seguidilla de tres partidos sin caer y significó su séptima derrota en doce encuentros, mientras que el local pudo volver a ganar tras cuatro derrotas consecutivas, con el argentino Exequiel Zeballos convocado y en el banco de suplentes.

Un cruce de necesitados vio perdedor al equipo que encabezan los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, con una dura goleada en su visita al Monza.

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El primer gol del partido fue de penal, con un derechazo alto del atacante Gustavo Varela, a los 44 minutos de la primera etapa.

El propio portugués llegó a su decimotercer gol en la temporada en el quinto minuto del segundo tiempo, cuando recibió un centro buscapié desde la izquierda de Matteo Pessina que le quedó atrás, pero improvisó un taco con la zurda que mandó la pelota al fondo de la red.

La goleada fue sentenciada cuando iban 14 minutos de la segunda parte, con el remate goleador de Jay Robinson, que le dio tres puntos vitales al Monza para trepar al decimoquinto puesto de la tabla, con 10 puntos, mientras que la “Fiore” quedó un puesto por detrás, con una unidad menos.