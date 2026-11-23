Con Mastantuono de titular, la Fiorentina perdió por goleada ante el Monza
El elenco de Florencia cayó por 3-0 y cortó una racha de tres encuentros invicto.
FOTO: Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial en la Fiorentina.
La Fiorentina cayó por 3 a 0 en su visita al Monza, en un duelo entre dos equipos que transitan la zona baja de la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano.
En un encuentro que se disputó en el estadio Brianteo, el local ganó con el doblete del delantero Gustavo Varela, a los 44 minutos del primer tiempo y cinco del segundo, además del tanto de Jay Robinson, en 14 del complemento.
La caída le cortó a la Fiorentina una seguidilla de tres partidos sin caer y significó su séptima derrota en doce encuentros, mientras que el local pudo volver a ganar tras cuatro derrotas consecutivas, con el argentino Exequiel Zeballos convocado y en el banco de suplentes.
Un cruce de necesitados vio perdedor al equipo que encabezan los argentinos Franco Mastantuono y Mateo Pellegrino, con una dura goleada en su visita al Monza.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
El primer gol del partido fue de penal, con un derechazo alto del atacante Gustavo Varela, a los 44 minutos de la primera etapa.
El propio portugués llegó a su decimotercer gol en la temporada en el quinto minuto del segundo tiempo, cuando recibió un centro buscapié desde la izquierda de Matteo Pessina que le quedó atrás, pero improvisó un taco con la zurda que mandó la pelota al fondo de la red.
La goleada fue sentenciada cuando iban 14 minutos de la segunda parte, con el remate goleador de Jay Robinson, que le dio tres puntos vitales al Monza para trepar al decimoquinto puesto de la tabla, con 10 puntos, mientras que la “Fiore” quedó un puesto por detrás, con una unidad menos.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
La Fiorentina perdió 3-0 ante el Monza en un partido de la Serie A.
¿Quiénes fueron los goleadores?
Gustavo Varela anotó dos goles y Jay Robinson uno.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el estadio Brianteo, sede del Monza.
¿Cuándo ocurrió el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2026.
¿Cuál fue el impacto de esta derrota?
La Fiorentina cortó una racha de tres partidos invictos y se ubica en la parte baja de la tabla.
[Fuente: Noticias Argentinas]