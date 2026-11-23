Por Sergio Suppo

¿A qué le levantamos monumentos en la Argentina? ¿Quién merece realmente un homenaje en una institución pública? La pregunta admite infinidad de respuestas y nombres —de hecho, hasta se volvió habitual erigir estatuas de figuras populares de la música o la actuación—, pero resulta difícil justificar que una universidad nacional rinda tributo y levante un monumento a quien condujo una organización armada responsable de secuestros, atentados y muertes.

Ese es el debate que se abrió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de estudios más grande del país, a partir de la iniciativa impulsada por el colectivo cultural Contramarca, la cátedra Bonavena y el espacio Unidad de los Revolucionarios —donde participa como dirigente Mario Santucho hijo— para homenajear a Mario Roberto Santucho, histórico líder del PRT-ERP. La controversia escaló cuando la decana Ana Arias y el consejo directivo declararon el acto de interés institucional, una decisión tomada por una conducción que perdió las últimas elecciones y dejará su cargo en marzo próximo frente a un espacio vinculado al reformismo y al radicalismo, lo que mantiene en duda si el tributo llegará finalmente a concretarse.

Para dimensionar lo que está en discusión alcanza con repasar los hechos históricos. Oriundo de una familia radical de Santiago del Estero y formado en Tucumán, Santucho inició su militancia en los años 60 y murió abatido por militares en julio de 1976, a los 40 años, en un departamento clandestino de Villa Martelli. Unos años antes, en 1968, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se había fracturado entre quienes rechazaban la vía armada y el sector encabezado por Santucho, que optó por la guerrilla y las acciones terroristas: secuestros extorsivos como el del gerente de Fiat Oberdan Sallustro —que terminó asesinado—, atentados contra militares y empresarios, y copamientos de fábricas militares como los de Villa María y Azul. Incluso tras el regreso de la democracia en 1973, bajo las presidencias de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón, la organización decidió continuar con la lucha armada.

En los últimos años, distintos grupos minoritarios intentaron instalar en paredes de ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba una reivindicación de Santucho como si se tratara de un patriota. Que existan sectores ínfimos con esa mirada es parte de la libertad de expresión; el problema aparece cuando se utilizan las instituciones del Estado para avalarla.

No resulta del todo sorprendente que se llegue a este punto si se observa cómo durante décadas ciertos discursos políticos buscaron presentar a los integrantes de organizaciones guerrilleras de los años 70 exclusivamente como “jóvenes idealistas”, estableciendo una división simplista entre buenos y malos. Señalar esto no implica en absoluto justificar la represión ilegal de la dictadura militar ni los mecanismos represivos previos, que dejaron miles de víctimas y merecen el más absoluto repudio. Significa, simplemente, no falsificar la historia.

Afortunadamente, la iniciativa en la UBA despertó fuertes reacciones de rechazo. Más allá de cómo se resuelva finalmente este episodio en Ciencias Sociales, al mirar hacia la década del 70 la inmensa mayoría de la sociedad argentina tiene claro dónde ubicarse: en el repudio firme tanto al terrorismo de Estado ejercido por los militares como a la violencia armada de quienes hoy algunos pretenden convertir en héroes.