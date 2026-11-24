La salida del ahora exdirector del Coys, Santiago Pinsiroli, tras denunciar presuntas irregularidades en el pago de horas extras al interior del organismo municipal, abrió un frente de tensión política y judicial en la ciudad de Córdoba.

Ayer, mediante un comunicado oficial, el municipio informó que el intendente Daniel Passerini dispuso el cese de funciones del directorio del ente encargado de la higiene urbana —lo que implicó el desplazamiento de Pinsiroli—, en medio de conflictos gremiales vinculados al Surrbac y denuncias que ya se encuentran bajo la órbita del fiscal anticorrupción Matías Bornancini.

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"No estamos molestos porque Pinsiroli haya denunciado esta situación"

En diálogo con Cadena 3, el secretario de Ambiente municipal, Gabriel Martín, buscó fijar la postura oficial frente a las versiones que sugieren un malestar interno por el enfrentamiento con el sindicato recolectivo. "No estamos molestos porque Pinsiroli haya denunciado esta situación. Todo lo contrario: si Pinsiroli descubrió algún tipo de matriz de corrupción o de irregularidad, está perfecto que se investigue", sostuvo el funcionario.

Sin embargo, Martín marcó reparos sobre el modo en que el exdirector canalizó el planteo. Según explicó, el municipio se enteró de la denuncia y de los hechos posteriores a través de la prensa y cuestionó que no se haya trabajado de manera articulada con el área legal del Ejecutivo. "Lo que a nosotros nos resulta llamativo es que Pinsiroli en vez de ir a pedir el auxilio de la asesoría letrada de la municipalidad, que es quien debería haber encauzado esta situación desde el punto de vista institucional y legal, se haya cortado solo", afirmó.

De acuerdo con el secretario, esa falta de articulación dejó al municipio en "una situación de desventaja y de incertidumbre respecto de qué es lo que estamos discutiendo en el ámbito de la justicia", impidiendo —según indicó— encarar inicialmente una estrategia procesal propia para defender los intereses comunales.

Horas extras, cooperativas y el peso histórico del Surrbac

El conflicto puso en el centro de la escena el esquema de liquidación de horas extras dentro del Coys, donde se señalaron recibos con cifras elevadas —mencionándose casos de más de 250 horas extras en un mes o sueldos que superaban los 20 millones de pesos, frente a topes convencionales de 30 horas mensuales y 200 anuales—, además de un audio atribuido al dirigente del Surrbac Mauricio Saillén con amenazas y advertencias sobre pagos y cooperativas.

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Consultado sobre la existencia de recibos con montos elevados, Martín respondió que, en función de los comprobantes expuestos públicamente y firmados por el propio Pinsiroli, "deberíamos decir que sí", aunque planteó interrogantes sobre el período previo a la denuncia. A su entender, resulta llamativo que irregularidades detectadas en la nómina salarial surgieran después de meses de gestión y que el exfuncionario mantuviera vínculos cordiales en redes sociales con personas luego señaladas.

En cuanto al rol del gremio, el titular de Ambiente subrayó que la estructura del Surrbac antecede a las administraciones actuales y remarcó que la cuestión de las cooperativas y servidores urbanos venía siendo revisada en esta gestión. Asimismo, rechazó las acusaciones de presiones indebidas del intendente sobre el pago de horas extras de octubre, calificándolas como "una afirmación falsa, absolutamente falsa", y detalló que el conflicto se agudizó el viernes 6 de noviembre ante el reclamo sindical por horas extras de octubre no liquidadas y el riesgo de resentimiento en los servicios.

El reclamo por una investigación judicial a fondo

El episodio expuso las tensiones entre la gestión municipal, la dinámica gremial en los servicios urbanos y las responsabilidades administrativas sobre el control del gasto público. Mientras se aguarda el avance de la investigación judicial y de las auditorías correspondientes, el municipio sostuvo que su prioridad es esclarecer los hechos.

"Si acá se ha descubierto realmente una matriz de corrupción o no, y en el caso que sea correcto que sea una matriz de corrupción, que las personas que hayan estado involucradas en eso tengan que responder ante la justicia", concluyó Martín.

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Entrevista de Radioinforme 3.