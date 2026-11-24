Hoy, 24 de noviembre de 2026, el seguimiento del dólar en Argentina muestra diversas cotizaciones de interés para aquellos que buscan realizar operaciones en moneda estadounidense. El dólar oficial, usado en las transacciones reguladas por el gobierno, se encuentra en 1.600 pesos para la venta y 1.550 pesos para la compra. Esta cotización, actualizada el 20 de noviembre, es fundamental para quienes necesitan dólares para viajes, compras en el exterior o pagos de servicios.

En contraste, el dólar blue, que es la cotización fuera del circuito oficial y refleja el mercado paralelo, se entrega a 1.675 pesos y se compra a 1.655 pesos. Esta diferencia en precio indica la brecha que existe entre ambas cotizaciones y es consecuencia de la alta demanda y restricciones gubernamentales sobre la adquisición de divisas.

También se observa la cotización del dólar bolsa, que permite acceder a la divisa a través de la compra y venta de acciones en la bolsa local. Actualmente, se establece en 1.743,1 pesos para la venta y 1.682,6 pesos para la compra. Este mecanismo es utilizado principalmente por aquellos que buscan evitar las restricciones y acceder a dólares a un precio que, aunque elevado, puede ser más accesible que el blue.

Además, el contado con liquidación (CCL) se ubica aún más alto, a 1.806,2 pesos para la venta y 1.801,4 pesos para la compra. Este tipo de operación es preferido por las empresas que necesitan mover dinero al exterior, aunque conlleva un costo considerable que afecta las finanzas.

Por otro lado, el dólar mayorista, que se utiliza en operaciones entre bancos y empresas, se encuentra en 1.580 pesos para la venta y 1.571 pesos para la compra. Este valor es muy importante para entender cómo se forman los precios en el mercado formal.

Finalmente, no se puede ignorar el impacto de la criptomoneda en la economía local. El dólar cripto se cotiza en 1.769,79 pesos para la venta y 1.759,98 pesos para la compra, mostrando cómo las nuevas tendencias financieras están transformando el acceso al dólar.

El comportamiento de estas cotizaciones se ve influenciado por factores económicos tanto internos como externos. La inflación, la política monetaria, la confianza en el gobierno, y la situación económica de Estados Unidos son algunos de los elementos que afectan el valor del dólar en el contexto nacional. El acceso restringido a la compra de dólares por parte de individuos y empresas también impacta fuertemente en la demanda del mercado negro, elevando así los precios.

En este escenario, los ciudadanos deben evaluar cuidadosamente sus decisiones financieras, ya que la fluctuación en el precio del dólar tiene un efecto directo en los costos de productos importados, viajes y ahorro. En un contexto de incertidumbre económica, conocer las cotizaciones del dólar se vuelve esencial para la planificación de las finanzas personales.