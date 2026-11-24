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La provincia de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue y lanzó una advertencia sanitaria ante el avance de las condiciones climáticas favorables para la proliferación del mosquito transmisor.

El infectólogo Hugo Pizzi alertó que "las bandas de mosquitos se están organizando" y que el combo de lluvias, calor y sol genera el escenario ideal para la enfermedad.

Los diagnósticos fueron ratificados por el Laboratorio Central en un hombre de 48 años y una mujer de 29, ambos con antecedentes de viaje a México y República Dominicana, destinos donde el virus circula de manera activa.

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias pusieron en marcha los protocolos de bloqueo correspondientes.

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El detalle de los casos y la palabra oficial

La directora general de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud provincial, Claudia Toledo, explicó que los dos pacientes contrajeron el virus fuera del país y que el sistema sanitario activó las medidas de prevención territorial tras el resultado del Laboratorio Central.

En tanto, el infectólogo Hugo Pizzi subrayó que las precipitaciones alternadas con temperaturas elevadas aceleran el ciclo del vector y reclamó extremar los cuidados antes de que aumente la circulación local.

Prevención en los hogares: el descacharreo es clave

Las autoridades sanitarias remarcaron que la principal barrera contra el dengue depende de evitar la acumulación de agua en los domicilios, donde las hembras depositan los huevos:

Eliminar recipientes en desuso: descartar latas, botellas, neumáticos o cualquier objeto que no se utilice y pueda juntar agua.

Cuidar patios y jardines: mantener los espacios limpios y desmalezados para reducir refugios del mosquito.

Limpiar bebederos a diario: cepillar las paredes internas de los recipientes de mascotas, ya que allí quedan adheridos los huevos.

Controlar objetos útiles: tapar, vaciar o poner boca abajo tanques, baldes y elementos que no puedan desecharse.