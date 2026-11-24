Dengue en Córdoba: confirman los dos primeros casos importados y alertan por los mosquitos
Salud advirtió que el calor y las lluvias potencian al mosquito. Claves para prevenirlo.
24/11/2026 | 08:29Redacción Cadena 3
FOTO: El Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.
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Audio. Dengue en Córdoba: confirman los dos primeros casos importados y alertan por los mosquitos
Radioinforme 3
La provincia de Córdoba confirmó los primeros dos casos importados de dengue y lanzó una advertencia sanitaria ante el avance de las condiciones climáticas favorables para la proliferación del mosquito transmisor.
El infectólogo Hugo Pizzi alertó que "las bandas de mosquitos se están organizando" y que el combo de lluvias, calor y sol genera el escenario ideal para la enfermedad.
Los diagnósticos fueron ratificados por el Laboratorio Central en un hombre de 48 años y una mujer de 29, ambos con antecedentes de viaje a México y República Dominicana, destinos donde el virus circula de manera activa.
Tras la confirmación, las autoridades sanitarias pusieron en marcha los protocolos de bloqueo correspondientes.
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El detalle de los casos y la palabra oficial
La directora general de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud provincial, Claudia Toledo, explicó que los dos pacientes contrajeron el virus fuera del país y que el sistema sanitario activó las medidas de prevención territorial tras el resultado del Laboratorio Central.
En tanto, el infectólogo Hugo Pizzi subrayó que las precipitaciones alternadas con temperaturas elevadas aceleran el ciclo del vector y reclamó extremar los cuidados antes de que aumente la circulación local.
Prevención en los hogares: el descacharreo es clave
Las autoridades sanitarias remarcaron que la principal barrera contra el dengue depende de evitar la acumulación de agua en los domicilios, donde las hembras depositan los huevos:
Eliminar recipientes en desuso: descartar latas, botellas, neumáticos o cualquier objeto que no se utilice y pueda juntar agua.
Cuidar patios y jardines: mantener los espacios limpios y desmalezados para reducir refugios del mosquito.
Limpiar bebederos a diario: cepillar las paredes internas de los recipientes de mascotas, ya que allí quedan adheridos los huevos.
Controlar objetos útiles: tapar, vaciar o poner boca abajo tanques, baldes y elementos que no puedan desecharse.
Lectura rápida
¿Qué se confirmó en Córdoba? Se confirmaron los primeros dos casos importados de dengue.
¿Quién alertó sobre la situación? El infectólogo Hugo Pizzi alertó sobre la organización de bandas de mosquitos.
¿Cuándo fueron diagnosticados los casos? Los diagnósticos fueron ratificados recientemente por el Laboratorio Central.
¿Dónde contrajeron el virus los pacientes? Los pacientes contrajeron el virus en México y República Dominicana.
¿Por qué es importante la prevención en los hogares? Evitar la acumulación de agua es clave para impedir la reproducción del mosquito transmisor.