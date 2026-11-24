El gobierno de Javier Milei oficializó este martes los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 1.328 personas en esa condición en Santa Fe durante 2025. La provincia registró la cifra más elevada entre las provincias participantes del estudio, solamente superada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El informe, elaborado por el Ministerio de Capital Humano y aprobado a través de la Resolución 354/2026, publicada en el Boletín Oficial, permite reconstruir una radiografía social y económica de las personas sin acceso a una vivienda estable. Entre los datos más significativos aparece que casi siete de cada diez santafesinos entrevistados realizaron alguna actividad económica para conseguir dinero, pese a encontrarse en situación de calle.

El relevamiento alcanzó a 19 de las 24 jurisdicciones del país y contabilizó un total de 9.421 personas. Santa Fe concentra el 14,1% de los registros y, si se excluye a la ciudad de Buenos Aires, representa casi un tercio de los casos identificados en las provincias participantes.

Santa Fe, lejos de Córdoba y Mendoza

La dimensión de la problemática en territorio santafesino adquiere especial relevancia al comparar los registros con los de provincias de características demográficas y productivas similares, como Córdoba y Mendoza.

Santa Fe contabilizó un 126% más de personas en situación de calle que Córdoba, donde se registraron 588 casos, y un 215% más que Mendoza, que contabilizó 421. Incluso, la cifra santafesina supera la suma de los registros de ambas provincias. En la Región Centro, Entre Ríos quedó considerablemente por debajo, con 364 personas registradas.

Sin embargo, el propio informe establece una salvedad metodológica. Santa Fe participó del estudio mediante un convenio de colaboración que permitió incorporar la información disponible en sus propios sistemas de registro durante 2025. Córdoba, además, aportó datos correspondientes a tres municipios: la capital provincial, Alta Gracia y San Francisco.

Por lo tanto, los números santafesinos expresan un acumulado anual y no necesariamente la cantidad de personas que se encontraban simultáneamente en situación de calle. Las diferencias en los registros no implican, por sí solas, que la incidencia del fenómeno sea proporcionalmente mayor en Santa Fe.

Si bien el documento oficializado este martes no incluye un desagregado por localidades, los datos difundidos en julio ubicaban a Rosario como el principal epicentro de la problemática en territorio santafesino, con 939 personas registradas, seguida por la capital provincial, con 323, y Rafaela, con 26. Rosario concentraba alrededor del 70% de los casos provinciales.

Varones, jóvenes y adultos: el perfil de quienes viven en la calle

El informe nacional permite profundizar sobre la composición demográfica de la población en situación de calle. En Santa Fe existe un marcado predominio masculino: de las 1.328 personas registradas, 1.172 fueron identificadas como varones y 156 como mujeres, según la clasificación observacional del estudio. De esta manera, los varones representan el 88,3% del total provincial y las mujeres, el 11,7%.

Otro de los datos más significativos tiene que ver con las edades. Lejos de tratarse de una problemática concentrada en personas mayores, la mayor parte de los casos corresponde a jóvenes y adultos en plena edad económicamente activa.

Tres de cada cuatro personas registradas en Santa Fe tienen entre 18 y 45 años, según la estimación etaria del relevamiento. El segmento más numeroso es el comprendido entre los 30 y los 45 años, con 643 personas, que representan el 48,4% del total provincial. Le siguen los jóvenes de entre 18 y 29 años, con 354 casos, equivalentes al 26,7%.

En tanto, se identificaron 254 personas de entre 46 y 64 años y otras 64 de 65 años o más. El relevamiento también contabilizó ocho menores de edad, entre ellos cuatro niños de hasta 12 años. En cinco casos no se pudo determinar la edad.

Generar ingresos no alcanza para salir de la calle

La concentración de casos entre jóvenes y adultos adquiere otra dimensión al analizar los indicadores económicos del relevamiento. De las 1.320 personas que accedieron a responder las entrevistas en Santa Fe, 900 manifestaron haber desarrollado alguna actividad para conseguir dinero durante el mes anterior al registro.

La cifra representa el 68,2% de los entrevistados y expone una de las dimensiones del problema habitacional: la posibilidad de generar recursos económicos no necesariamente garantiza el acceso a una vivienda.

Entre las actividades identificadas predominan las estrategias de supervivencia, con 369 registros; los trabajos informales, con 209, y aquellos vinculados con la economía popular y callejera, con 170. El empleo formal, en cambio, aparece en apenas 20 registros.

A esa situación se suma que 1.060 personas, ocho de cada diez entrevistados, manifestaron no disponer de ingresos adicionales, lo que da cuenta de la fragilidad económica de buena parte de esta población.

El informe también indagó sobre el acceso a comedores comunitarios y populares. En Santa Fe, 152 personas declararon asistir diariamente, otras 196 lo hacían con menor frecuencia y 893 manifestaron no recurrir a esos espacios.

Más de la mitad atraviesa esta situación por primera vez

El estudio permite, además, diferenciar entre quienes llevan largos períodos sin acceder a una vivienda estable y aquellas personas que comenzaron a atravesar esa realidad más recientemente. En Santa Fe, 549 personas manifestaron llevar hasta seis meses en situación de calle al momento de ser registradas, mientras que otras 381 acumulaban más de dos años en esa condición.

Otro dato significativo es que 716 personas, el 54,2% de los entrevistados, aseguraron encontrarse por primera vez en situación de calle. El relevamiento también contempló tanto a quienes habitan en espacios públicos como a aquellas personas que recurren a refugios, paradores y otros dispositivos de alojamiento transitorio.

En territorio santafesino, 783 personas declararon dormir en la vía pública, lo que representa el 59,3% de los entrevistados. Otras 496 manifestaron hacerlo en dispositivos de alojamiento. El escenario tiene como telón de fondo el cambio en el esquema de responsabilidades que impulsó el gobierno de Milei a partir del Decreto 373/2025.

Bajo ese modelo, la Nación concentra sus funciones en la coordinación, la producción de información y la asistencia técnica, mientras que las provincias y CABA tienen la responsabilidad primaria de la atención directa y la implementación de políticas específicas. En Santa Fe, esa tarea involucra a la administración de Maximiliano Pullaro y a los gobiernos municipales, particularmente al de Rosario, donde se concentra buena parte de la demanda de asistencia.

Informe de Ramiro Porchietti.