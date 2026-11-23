FOTO: Sigue la inestabilidad en varias regiones del país este martes. (Archivo)

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes y localmente severas que abarcan a sectores de 12 provincias argentinas.

La advertencia contempla la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

• Alerta amarilla por tormentas

La advertencia de nivel amarillo rige para sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.

Según precisó el organismo, las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Alerta naranja por tormentas "severas"

La advertencia de mayor intensidad comprende a sectores de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

En estas zonas se esperan tormentas aisladas fuertes o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

De acuerdo con el organismo, el nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-