Alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes en Córdoba y otras 11 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por abundantes precipitaciones, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. En algunas regiones podrían superarse los 100 milímetros de lluvia.
23/11/2026 | 23:24Redacción Cadena 3
FOTO: Sigue la inestabilidad en varias regiones del país este martes. (Archivo)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes y localmente severas que abarcan a sectores de 12 provincias argentinas.
La advertencia contempla la posibilidad de abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
• Alerta amarilla por tormentas
La advertencia de nivel amarillo rige para sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta.
Según precisó el organismo, las áreas mencionadas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
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• Alerta naranja por tormentas "severas"
La advertencia de mayor intensidad comprende a sectores de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
En estas zonas se esperan tormentas aisladas fuertes o severas, acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.
El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.
De acuerdo con el organismo, el nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
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Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes y localmente severas.
¿Para qué provincias son las alertas? Las alertas abarcan a sectores de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Misiones.
¿Qué fenómenos se prevén en las zonas afectadas? Se prevén abundantes precipitaciones, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
¿Cuáles son los valores de precipitación esperados? Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros para el nivel amarillo y entre 70 y 100 milímetros para el nivel naranja.
¿Qué implica el nivel amarillo y naranja? El nivel amarillo implica riesgo de daño y el nivel naranja advierte sobre fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad.