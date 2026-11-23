La Justicia Federal de Santa Cruz encontró este lunes cajas con documentación vinculada al empresario Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos presuntamente utilizado por una organización investigada por narcotráfico. El procedimiento forma parte de una causa por transporte de cocaína, lavado de dinero y asociación ilícita.

Durante el operativo se secuestraron documentos de Austral Construcciones y Kank y Costilla, empresas pertenecientes a Báez, además de títulos de automotores, carpetas relacionadas con licitaciones viales y documentación del grupo familiar del empresario.

Según informó TN, los investigadores también encontraron numerosas camionetas, varias de ellas registradas a nombre de una de las constructoras.

El hallazgo se suma a las pruebas reunidas por la Justicia para investigar los presuntos vínculos de Báez con la organización. Hasta el momento, uno de los principales elementos eran las escuchas telefónicas en las que el empresario, desde la cárcel, mantenía conversaciones con integrantes del grupo sobre la administración y el alquiler de sus propiedades.

De acuerdo con la investigación, la banda utilizaba como fachada un lavadero que funcionaba en un inmueble perteneciente a Kank y Costilla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fiscal federal Julio Zárate sostiene que Lázaro Báez era el jefe de la presunta organización criminal, con dos colaboradores de máxima confianza: su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín".

Según la hipótesis judicial, Ibáñez se encargaba de administrar propiedades y cobrar alquileres, mientras que otros integrantes realizaban tareas operativas, como conducir camiones destinados al transporte de chatarra y ovejas.

La causa comenzó con una investigación sobre una banda que trasladaba cocaína en camiones por Santa Cruz y que habría desarrollado actividades al menos desde diciembre de 2025.

Las escuchas telefónicas permitieron identificar conversaciones con Báez, lo que derivó en una investigación paralela por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Entre las comunicaciones incorporadas al expediente figura una conversación del 5 de octubre en la que Báez impartió instrucciones a Ibáñez sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta. "Yo voy a supervisar los dos lados", afirmó el empresario en una de las grabaciones. En otra comunicación sostuvo: "El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La investigación también incluye un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana a nombre de Ibáñez por $2 millones mensuales, con una deuda acumulada de $12 millones.

Además, los investigadores analizan un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025 por Austral Agro, empresa vinculada con Báez, para la cría, el engorde y la esquila de 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba.

La Fiscalía relaciona con la presunta organización movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones.

A principios de noviembre se realizaron 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, durante los cuales se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas y documentación.

En el marco de esos procedimientos fueron detenidos Claudia Noemí Insaurralde, Cristian Sebastián Ibáñez y Valentina Devetac en el Aeroparque Jorge Newbery, después de arribar desde Río Gallegos.

Insaurralde fue trasladada al penal de Ezeiza para cumplir prisión preventiva, mientras que su defensa solicitó el arresto domiciliario.

Por su parte, Báez fue incomunicado y su celda fue allanada. El empresario cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad.

En tanto, la semana pasada, el juez Claudio Vázquez ordenó clausurar la estancia La Entrerriana y disponer una custodia policial permanente en el establecimiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-