Por Sergio Suppo

Desde 1974 la Argentina conmemora cada 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional y, desde 2010, la fecha tiene rango de feriado. El concepto de soberanía es esencial para cualquier país: hace a su propia condición de Nación e implica la defensa irrenunciable de la integridad territorial y de los derechos sobre aquello que nos pertenece, aun cuando no ejerzamos dominio efectivo, como ocurre con las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur.

Sin embargo, elegir el combate de la Vuelta de Obligado para representar esa idea constituye un enorme contrasentido histórico. Más que el Día de la Soberanía Nacional, lo que debería recordarse es el día en que Buenos Aires defendió su puerto, su aduana y la recaudación con la que sometió al resto del país durante décadas.

Aquel enfrentamiento ocurrido a la altura de San Pedro, sobre el río Paraná, tuvo como objetivo frenar el paso de barcos extranjeros que buscaban comerciar directamente con Corrientes y Entre Ríos. Esas provincias tenían vedado el libre comercio exterior porque el gobierno de Juan Manuel de Rosas —dictador, para más datos— exigía que toda embarcación pasara obligatoriamente por la aduana de Buenos Aires para tributar allí.

¿Se repartían esos recursos entre las provincias? En absoluto. La recaudación quedaba íntegramente en manos de Buenos Aires, en tiempos en que la ciudad y la provincia aún formaban una sola unidad previa a la federalización. Ese esquema asfixió el desarrollo de Corrientes, Santa Fe, el Litoral y también de provincias mediterráneas como Córdoba, privadas de los recursos que generaban las importaciones y exportaciones del conjunto del país.

Por eso resulta comprensible que en Buenos Aires exista reivindicación de la figura de Rosas —como ocurre en el despacho del gobernador Axel Kicillof—, porque defendió los intereses materiales de su distrito. Lo que sería un verdadero disparate es que un mandatario de Córdoba, Santa Fe o Catamarca lo tome como bandera.

Existe una profunda confusión histórica al presentar a Rosas como un caudillo federal. En los hechos, bajo el discurso del federalismo, actuó como el más unitario de todos: jamás cedió el control ni los fondos de la aduana, exactamente la misma práctica que luego sostuvieron aquellos a quienes la historia etiquetó como unitarios.

Defender la soberanía territorial es indiscutible y forma parte de la esencia misma de la Argentina. Pero celebrar ese principio a partir de la Vuelta de Obligado responde a una mirada escrita desde Buenos Aires que no representa al 70% del país que vive en el interior. Con todo respeto por los bonaerenses, se trata simplemente de reconocer los intereses reales que estuvieron en juego: aquella gesta fue, en definitiva, la defensa del monopolio aduanero porteño y una de las grandes falacias instaladas en el relato histórico argentino.