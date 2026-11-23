FOTO: La pelea por el rating del fin de semana.

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- La competencia por el rating del sábado 21 de noviembre dejó como vencedor a PH: Podemos hablar, aunque sus cifras no fueron suficientes para superar el promedio general. El canal El Trece logró concentrar la mayor cantidad de encendidos durante toda la jornada.

Según los datos proporcionados por Kantar IBOPE, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el programa conducido por Andy Kusnetzoff se destacó como el más visto de la televisión, alcanzando un promedio de 6,1 puntos de rating en su primera parte y 5,1 en la segunda.

En contraste, La Noche de Mirtha, bajo la conducción de Juana Viale, logró un rating de 2,8 puntos.

A pesar del éxito de PH y la destacada performance de Telefe en el prime time, la medición general favoreció a El Trece por una diferencia de una centésima. El canal del sol concluyó el sábado con un promedio de 3,4 puntos, superando a Telefe, que alcanzó 3,3.

En esta emisión, el programa de Andy contó con la participación del cantante Walas, la periodista Sandra Borghi, la actriz Laurita Fernández, el coreógrafo Flavio Mendoza y la productora Anita Espósito. Por su parte, la mesa de Mirtha, conducida por Juana, incluyó al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; los periodistas Ignacio Ortelli y Roberto Funes Ugarte; y la actriz Rocío Marengo.

¿Cómo le fue al resto de los canales?

La señal de América TV se ubicó en el tercer puesto del promedio diario con 1,1 puntos, impulsada por Pasión de sábado, que registró 1,3 puntos. El canal Nueve se posicionó cuarto con 0,6 puntos de media general, siendo Con estilo su programa más visto.

Agencia NA