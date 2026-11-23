Por Sergio Berensztein

La imagen de los tres principales líderes mundiales reunidos en Shenzhen, China, despertó comparaciones con la histórica Conferencia de Yalta de 1945. Sin embargo, considero que hay una diferencia fundamental entre ambos encuentros: mientras aquel definió las bases del orden internacional de posguerra, esta reunión apenas buscó poner algunos límites a las tensiones actuales.

Para entender esa comparación, primero hay que recordar qué fue Yalta. En febrero de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt se reunieron en Crimea para establecer los lineamientos políticos del mundo que surgiría después del conflicto. Allí se consolidaron las áreas de influencia de las potencias y se sentaron las bases del sistema de Naciones Unidas. Un año antes, en Bretton Woods, ya se había diseñado la arquitectura económica de ese nuevo escenario internacional.

Muchos interpretaron que el encuentro de Shenzhen podía representar un movimiento similar. Sin embargo, no estamos frente a una alianza de potencias que acaba de ganar una guerra y busca establecer reglas comunes, sino ante tres protagonistas de una tensión creciente, con disputas económicas, tecnológicas, financieras y geopolíticas. Además, hubo una particularidad: la preparación diplomática fue mínima y no se acordó previamente una agenda de temas, algo poco habitual en las negociaciones impulsadas por China. Lo que predominó fue la diplomacia presidencial, es decir, la búsqueda de acuerdos directamente entre los mandatarios.

También es importante entender por qué se eligió Shenzhen. Hace apenas unas décadas era un pequeño puerto de pescadores frente a Hong Kong y hoy se convirtió en una de las principales potencias tecnológicas de China, una especie de Silicon Valley asiático. Su ubicación y su desarrollo industrial adquieren especial relevancia en un contexto en el que los microchips, la inteligencia artificial y la ciberseguridad son elementos centrales de la competencia entre las potencias. A diferencia de Yalta, que era un destino de descanso de los jerarcas soviéticos, Shenzhen representa el poder tecnológico y económico del presente.

En cuanto a los resultados, uno de los puntos centrales fue el compromiso de evitar una proliferación nuclear. Sin embargo, no se abordaron directamente las dos grandes preocupaciones geopolíticas actuales: las guerras de Ucrania e Irán. Sí se discutieron algunas de sus consecuencias, como la necesidad de aumentar la producción de hidrocarburos y combustibles refinados. Los ataques a instalaciones petroleras dejaron un cuello de botella en las destilerías, cuya construcción demanda inversiones millonarias y varios años. En ese escenario, también aparece la discusión sobre las regulaciones ambientales y su impacto en las inversiones energéticas.

Por último, la reciente conferencia climática COP volvió a evidenciar las dificultades para alcanzar acuerdos internacionales. Considero que necesitamos regulaciones ambientales, pero deben ser razonables y no desalentar las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento energético. Como ocurrió con la energía nuclear, hoy el mundo vuelve a reconocer la importancia de los combustibles fósiles. La cumbre de Shenzhen, entonces, terminó con sabor a poco: no estableció un nuevo orden mundial ni resolvió los principales conflictos. No fue una nueva Yalta; a lo sumo, apunta a acotar el desorden que tenemos hoy.