FOTO: Un joven ladrón de 16 años fue asesinado por un compañero durante un asalto en Morón

Un delincuente de 16 años fue víctima de un disparo en la cabeza mientras participaba en un intento de robo en el partido bonaerense de Morón. Este trágico incidente ocurrió durante una balacera entre los propios miembros de la banda.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Aguado y Mazza, donde un grupo de delincuentes, que se trasladaba en un Fiat Cronos gris, asaltó a dos jóvenes que habían llegado en un Toyota Etios para asistir a un cumpleaños.

Durante el asalto, los ladrones dispararon contra el vehículo de las víctimas y, en un giro inesperado, uno de los disparos impactó en un integrante de la misma organización, quien falleció en el lugar, quedando tendido en el asfalto.

Los efectivos de la Comisaría Primera de Morón confirmaron el deceso del joven delincuente, quien fue encontrado con un revólver al lado. Un allegado al caso afirmó: "Se mataron entre ellos".

El ladrón, identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, de 16 años, fue recordado en las redes sociales por familiares y amigos, quienes publicaron imágenes del joven posando con armas, dinero en efectivo y dólares.

La despedida en redes sociales, quedó reflejada en distintas publicaciones de sus allegados.

Una de las historias muestra una foto del joven junto a varias armas de fuego, acompañada por la frase "Porq hermanito mío" (SIC) y dos emojis de llanto. En otra publicación, uno de sus allegados escribió: "Mateito, hermano, ¿por qué a vos?", seguido de expresiones de bronca y referencias a la Policía.